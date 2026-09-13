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中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

莫迪拒金磚淪「反西方」集團：中國不應將原料設備武器化

編譯中心／綜合12日電
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金磚國家峰會12日登場，今年由印度擔任輪值主席國，圖為印度總理莫迪（右五）與會各...
金磚國家峰會12日登場，今年由印度擔任輪值主席國，圖為印度總理莫迪（右五）與會各國領袖合影。（歐新社）

印度總理莫迪11日在金磚國家商業論壇演說時表示，他一直反對金磚國家淪為反西方集團，並反對中國、俄羅斯伊朗推動的去美元化。他還說，中國需要允許更多印度商品進入中國市場，也不應將印度製造商所需的設備和原料供應武器化。

學者認為，莫迪希望借由主辦金磚峰會的機會，獲取更大話語權。一方面展示印度是「全球南方」的意見領袖，並防止由中國單方面去定義金磚的政治走向。

印度時報報導，莫迪表示，在貿易壁壘日益增加的當下，印度正在建造經濟橋梁。他說，「我們在金磚國家採取的方針也一樣：減少壁壘，增加企業機會」。他說，他一直反對金磚國家淪為反西方集團。他呼籲加強金磚國家內部貿易，這既可以被視為針對美國總統川普強硬的關稅策略，也可以被視為印度先前向中國表明的立場的一次提醒：中國不應將印度製造商所需的設備和原材料供應武器化。

在地緣政治方面，新德里尼赫魯大學中國研究教授謝鋼7日表示，中國希望將金磚國家定義為對抗西方單邊主義和保護主義的組織，金磚國家的擴張將更有利於中國而非其他國家。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林筱甄指出，中印不論是在「全球南方」或金磚國家體系都存在明顯較勁意味，而印度若不想被中國占據話語權，可以試著在糧食、能源、發展融資等議題著力。

印度金爾德全球大學國際事務學院副教授潘孟吉坦言，中國作為世界上最大貨品貿易經濟體，在金磚國家體系內影響力可能更勝印度。

此外，金磚國家期盼推出新的支付系統，並以當地貨幣進行貿易。專家表示，此舉並非強調「去美元化」，但若發展有成，美元的重要性自然會下滑。

長期關注印度涉外事務的國際事務分析家席迪圭（Shahid Siddiqui）表示，這次金磚國家會議，討論的重點不是要創造一種共同貨幣，或形成某股新的地緣政治力量。

金磚國家峰會12日登場，今年由印度擔任輪值主席國，圖為俄羅斯總統普亭（左起）、印...
金磚國家峰會12日登場，今年由印度擔任輪值主席國，圖為俄羅斯總統普亭（左起）、印度總理莫迪和中國國家主席習近平12日在峰會期間參加植樹儀式。（路透）

精華 FAQ

  • 莫迪表示，他反對金磚國家被塑造成反西方集團，也不認同由中國、俄羅斯和伊朗推動的去美元化路線，並主張以減少壁壘、增加企業機會來強化金磚內部貿易。

  • 他指出，中國應讓更多印度商品進入中國市場，也不應把印度製造商所需的設備與原材料供應當成政治工具。此舉既回應雙邊貿易失衡，也釋放對供應鏈安全的警訊。

  • 專家認為，印度希望透過主辦金磚峰會擴大影響力，展現自己是全球南方的意見領袖，並避免金磚的政治方向被中國單方面定義，同時在糧食、能源與融資等議題上爭取主導。

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