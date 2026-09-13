反方贏16票險勝 英安樂死法案遭國會否決
英國國會下議院當地時間11日經激烈辯論，投票否決「成年絕症患者（生命終結）法案」（Terminally Ill Adults (End of Life) Bill），這項在民間俗稱「安樂死」法案的立法提案宣告受挫。
本次表決票數為286票反對、270票贊成，反對方僅以16票微弱優勢勝出。
該法案由工黨議員愛德華茲（Lauren Edwards）提交，擬允許剩餘壽命不足六個月、心智健全的成年絕症患者，在滿足多重評估條件下獲得醫療協助結束生命，法案設置兩名醫生及專家小組審核等保障條款。
反對者認為相關條款難以充分保護弱勢群體，呼籲優先加強安寧療護服務；支持者則強調絕症患者應當擁有對生命終點的自主選擇權。
上一屆國會，一份同類法案曾在下院獲得通過，但在上議院因大量修正案干擾，未能走完全部立法流程。此次愛德華茲再度提交，希望推動上議院完成審議，下院否決意味著該法案不會再有後續立法步驟，不過議員可在下屆國會再次提出類似議案。
英國首相柏能（Andy Burnham）此前說，關於安樂死合法化的辯論，應等到英國改善臨終關懷及成人社會護理體系後再進行。不過政府在法案上保持中立，允許議員按個人良知投票。柏能沒有參與11日的表決。
英國圍繞安樂死合法化的爭論已持續數十年，支持者認為末期病患應擁有更多選擇，反對者則警告修改法律可能讓弱勢群體面臨風險。民調機構Ipsos上周公布的民調顯示，約三分之二英國人原則上支持將安樂死合法化，但部分受訪者的支持取決於政府是否增加對臨終關懷的撥款。
下議院以286票反對、270票贊成否決法案，反對方僅以16票些微領先。這代表提案雖獲相當支持，仍未跨過立法門檻而遭到擋下。 法案擬開放剩餘壽命不足6個月、且心智健全的成年絕症患者，在通過兩名醫生與專家小組等多重評估後，申請醫療協助結束生命。 支持者強調末期病患應有決定生命終點的自主權；反對者則認為保護條款仍不足，擔心弱勢群體受影響，並主張先改善臨終關懷與成人社護理。
精華 FAQ
下議院以286票反對、270票贊成否決法案，反對方僅以16票些微領先。這代表提案雖獲相當支持，仍未跨過立法門檻而遭到擋下。
法案擬開放剩餘壽命不足6個月、且心智健全的成年絕症患者，在通過兩名醫生與專家小組等多重評估後，申請醫療協助結束生命。
支持者強調末期病患應有決定生命終點的自主權；反對者則認為保護條款仍不足，擔心弱勢群體受影響，並主張先改善臨終關懷與成人社護理。
上一則
AI打擊白領就業 德國技職教育重獲年輕人青睞
下一則