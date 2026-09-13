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困隧道9天 尼泊爾男喝洪水續命：以為才過兩三天

編譯周辰陽／綜合12日電
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尼泊爾與中國西藏交界山區8月26日發生暴洪與土石流後，上特里蘇里3A水力發電工程...
尼泊爾與中國西藏交界山區8月26日發生暴洪與土石流後，上特里蘇里3A水力發電工程隧道生還者之一的薩哈被搜救隊員背離現場。（路透）

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區8月26日發生暴洪與土石流，重創一座水力發電站。30歲的薩哈（Sanjay Sah）被困在與發電站相連的漆黑隧道內，9天後奇蹟獲救，目前正在加德滿都姊姊家中休養。路透12日刊出獨家專訪，由他親述受困經歷。

薩哈在上特里蘇里3A水力發電站擔任機械領班超過3年，與26歲妻子育有一名2歲女兒。由於擔心眼睛被瓦礫弄傷，他一連好幾天都閉著眼睛，獲救時幾乎連眼睛都睜不開。他11日出院後說：「我大部分時間都閉著眼睛，害怕如果滑倒或撞到東西會傷到眼睛。反覆這麼做之後，到後來甚至連重新睜開眼睛都變得困難。」

受困期間沒有食物，薩哈只能喝洪水和從山岩滲出的水維生，並在絕望時念誦印度教的「摩訶曼陀羅」。他說：「即使注定要死，那麼快放棄又有什麼意義？」並表示念誦讓他獲得近乎靈性的感受，並不害怕，反而感到平靜放鬆。

薩哈說，想到家人給了自己力量，也支撐他繼續祈禱、沒有放棄。

長時間受困讓薩哈完全失去時間概念，在黑暗中經常撞到東西、被瓦礫割傷或擦傷，散落周圍的破碎日光燈管等物品有些甚至刺進他的腳，讓他彷彿生活在另一個世界。他直到獲救後才知道已是第10天，「我猜大概只過了兩、三天，得知原來已經到了第10天時，非常震驚。」

薩哈受困水力發電站隧道9天後獲救，11日從加德滿都軍方醫院出院，在姊姊租的公寓與...
薩哈受困水力發電站隧道9天後獲救，11日從加德滿都軍方醫院出院，在姊姊租的公寓與妻子自拍。（路透）

精華 FAQ

  • 8月26日尼泊爾與西藏交界山區發生暴洪與土石流，重創上特里蘇里3A水力發電站，薩哈因而受困於與發電站相連的漆黑隧道內，直到9天後才奇蹟獲救。

  • 薩哈在隧道內沒有食物，只能喝洪水與山岩滲出的水維生；絕望時則反覆念誦印度教的「摩訶曼陀羅」，讓自己保持平靜，並靠想起家人支撐下去。

  • 他在黑暗中幾乎都閉著眼，且反覆撞到瓦礫與碎物，完全失去時間感，原本以為只過了2、3天，直到獲救後才知道已經是第10天，因此非常震驚。

喜馬拉雅山 印度 尼泊爾

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