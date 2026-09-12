我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛搬進公寓不到兩周就漲租？洛杉磯華埠長者直呼荒唐

李滄東「假如愛有如果」獲威尼斯影展評審團大獎

金磚國家推本幣進行貿易 專家：非強調去美元化

中央社／新德里12日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
金磚國家峰會12日在新德里登場。圖為峰會現場展示會員國國旗。（中央社）
金磚國家峰會12日在新德里登場。圖為峰會現場展示會員國國旗。（中央社）

金磚國家期盼推出新的支付系統，並以當地貨幣進行貿易。專家表示，此舉並非強調「去美元化」，但若發展有成，美元的重要性自然會下滑。

金磚國家（BRICS）峰會今天起在印度新德里登場，各國代表於印度會議中心（Bharat Mandapam）進行會談，會議涵蓋經濟合作、地緣政治、區域衝突等議題。

長期關注印度涉外事務的國際事務分析家席迪圭（Shahid Siddiqui）在接受中央社記者採訪時表示，這次金磚國家會議，討論的重點不是要創造一種共同貨幣，或形成某股新的地緣政治力量。

席迪圭告訴中央社記者，印度總理莫迪（Narendra Modi）提出了關於金磚國家未來應如何進行交易的議題，他所傳達的是，所有會員國，尤其俄羅斯、中國等，目前關注的並非建立單一共同貨幣，而是希望有個新的架構，或發展一套用作支付的基礎設施，讓各國可以用本國貨幣來交易。

席迪圭提到，金磚國家的國內生產毛額（GDP）占全球40%以上，規模十分龐大，這也代表著巨大的商業與經濟力量，而印度對於支付這塊具有一定的經驗，其「統一支付介面」（UPI）已經推行到其他國家，也證明了這個系統能在不同國家使用，因此印度自然也期待能將這套系統推廣到其他國家，尤其是金磚國家使用。

席迪圭強調，不能直接說金磚國家這麼做，是正全面走向「去美元化」，不過可以確定的是，一旦許多國家開始使用本國貨幣交易，那美元在國際間的重要性自然就會下滑。

席迪圭指出，目前世界上許多國家以美元結算，這代表交易活動某種程度上會受到美元體系影響，「當你看到自己國家的貨幣持續貶值，而美元卻愈來愈強勢，這將讓國家的經濟實力受到影響」。但如能使用本國貨幣結算，不但交易過程會變得容易，也能保有相當的自主性。

席迪圭告訴中央社記者，當這樣的體系建立起來，會直接影響國內經濟，包括通膨、GDP和其他經濟指標，因為這些因素都與國際支付和金融體系有所連結，而長期來看，確實可能逐漸朝去美元化發展。

席迪圭指出，印度國內市場通膨偏高，加上美國施加的關稅與制裁，讓國家、人民都承受不小壓力，在印度試著降低外部限制對國內市場造成壓力的同時，金磚國家也正討論並發展有關支付系統的基礎建設，這確實可能對印度有所幫助。

美國總統川普（Donald Trump）先前曾經警告金磚國家，若哪些國家建立替代系統、推行去美元化，美國將對他們課徵100%關稅。

精華 FAQ

  • 核心不是建立單一共同貨幣，而是發展一套新的支付架構與基礎設施，讓會員國能直接使用本國貨幣進行交易，降低對美元結算的依賴。

  • 因為討論焦點放在支付系統與交易便利性，而非刻意打造反美元的政治聯盟；但若越來越多國家改用本幣結算，美元的重要性仍會自然下降。

  • 印度希望把自身的統一支付介面UPI經驗推廣到金磚國家，藉由成熟的數位支付技術擴大跨國使用範圍，也提升各國交易自主性與經濟韌性。

貨幣 印度

上一則

澤倫斯基提議G20峰會與普亭會面 克宮：不可能

下一則

沙烏地輸油管線遇襲 川普：伊朗可能是幕後黑手

延伸閱讀

路透：印度尋求推動金磚國數位貨幣互聯互通

路透：印度尋求推動金磚國數位貨幣互聯互通

普亭喊話金磚國家抗衡西方 俄羅斯印度深化戰略合作

普亭喊話金磚國家抗衡西方 俄羅斯印度深化戰略合作
莫迪：中國不應將印度製造商所需設備及原料武器化

莫迪：中國不應將印度製造商所需設備及原料武器化
能撼動美元霸權的是科技 專家推演三情境 這個最堪憂

能撼動美元霸權的是科技 專家推演三情境 這個最堪憂

熱門新聞

圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

2026-09-11 07:10
兩名伊朗高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。資料照片。路透

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

2026-09-10 12:25
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄
金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學
女神卡卡喜迎第一個孩子 與未婚夫波蘭斯基升格父母

女神卡卡喜迎第一個孩子 與未婚夫波蘭斯基升格父母