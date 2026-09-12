尼泊爾洪災奪1400命、5600人失蹤 重建估需47.8億元

AI摘要 文章摘要整理： 尼泊爾因冰川崩塌引發洪災，已奪走逾1400條人命並造成約5600人失蹤，政府估計重建費用高達47億8000萬美元。

尼泊爾外交部11日表示，尼泊爾10月遭遇冰川 山體崩塌引發的致命洪災後，災後重建費用估計約為47億8000萬美元。

法新社報導，8月26日，中國與尼泊爾邊境發生如海嘯 般的洪水，夾帶泥土和碎屑奔流而下，迄今造成逾1400人喪生，約5600人失蹤。

尼泊爾外交部發言人切特里（Lok Bahadur Chhetri）告訴記者：「重建所需總費用估計約為47億8000萬美元。」

切特里指出：「其中，未來6個月短期重建與復原所需費用估計約5767萬美元，長期重建則需要約47億1000萬美元。」

據報導，尼泊爾人口約3000萬，是一個以農村地區為主的國家，相較工業化國家，溫室氣體排放量僅占全球的一小部分。

尼泊爾冰川崩塌的確切原因尚不清楚，但氣候變遷 正造成全球冰川融化，增加發生這類災害的風險。