我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

泰高僧涉吞302萬善款 私通女信徒 挨批「披袈裟的黑手黨」

編譯中心／綜合11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國佛教僧侶；示意圖（美聯社）
泰國佛教僧侶；示意圖（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

泰國知名皇家寺院前住持涉嫌挪用巨額捐款、洗錢並與女信徒發生性行為遭逮，事件引爆社會輿論，也再度重創民眾對佛寺與僧侶的信任。

泰國知名皇家寺院前住持帕瓦奇拉揚涉嫌挪用約1億泰銖（約302萬美元）捐款、洗錢，並與女信徒發生性行為及轉移資產，於今日遭警方逮捕。此案查獲逾2億泰銖資產，嚴重性醜聞、貪腐及驚人的監視器畫面，再次重創泰國民眾對佛寺的信任。

泰國警方11日表示，逮捕一名涉嫌挪用寺院約1億泰銖捐款的知名佛教僧侶帕瓦奇拉揚‧維（Phra Wachirayan Wi）。由於是知名寺廟、金額龐大與情節嚴重，這起佛教最新醜聞在泰國掀起軒然大波。

現年66歲的帕瓦奇拉揚．維又稱龍婆阿提喬（Luang Pho Atichot），是14世紀皇家佛塔薩旺寺（Wat Phutthaisawan）的前住持，逮捕罪名包括挪用公款、洗錢、不當行為等。

與他一同被捕的還有另一名47歲的女信徒普尼亞維．榮格朗（Punyawee Rungrueang），據信也是他的「伴侶」。

據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，從住持私人住所拍攝的監視器畫面顯示，兩人在寺廟的橘色圓餐桌上發生性行為。一些信徒將影片交給警方，稱「再也無法容忍他的行為」。

該影片令人震驚，迅速在泰國媒體中廣傳。根據佛教僧侶戒律，這構成「波羅夷戒」（parajika），即僧團中最嚴重的根本大戒，為「六聚罪」之首，會導致立即剝奪僧籍，且終身不得再出家。

調查人員指出，這位前住持在兩年多時間裡挪用寺廟捐款和護身符銷售收入，並以寺廟的名義開立了20多張收據。部分贓物被轉移給他的女性伴侶，用於變現並隱藏在他人名下。據信每年她的帳戶經手數百億泰銖。

事件調查起源於7月的一起匿名舉報，宣稱帕瓦奇拉揚行為不當，且挪用寺廟資金並將款項轉交給他的女性伴侶。秘密調查人員隨後發現證據，於8日簽發逮捕令。兩人目前羈押候審。

警方犯罪打擊部門指揮官帕塔納薩克（Pattanasak）今天在記者會中表示，調查人員發現有兩筆資金與以寺廟名義開立的捐款收據有關。其中約8900萬泰銖用於寺廟修繕，另有280萬泰銖用於購買佛牌和其他聖物。「但這兩筆資金都沒有進入寺廟的帳戶，一毛錢也沒有」。

他說，當局已查獲價值約2.15億泰銖的資產，其中包括16公斤金條和珠寶以及28份土地所有權證，正查明哪些屬於個人財產，哪些屬於寺廟。

在泰國，佛教僧侶發誓守貞，並放棄物質財富。中央調查局局長納塔薩（Nattasak Chaowanasai）表示，「我們將擴大調查範圍，以查明其他涉案人員，恢復公眾對佛教的信心」。

據法新社，佛塔薩旺寺是一座著名的皇家寺院，擁有眾多信眾，包括政府官員、商人、警察和軍人，且嫌犯本人更以製作護身符而聞名。

案件爆發後，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）2023年配戴其製作護身符的照片再次被網友挖出來，活動中他還稱佛教護身符為泰國的「軟實力」。

據泰叻報（Thai Rath），他配戴的這枚黃金護身符估價約為300萬泰銖，能帶來好運、財富和提升社會地位。

寺廟住持被捕後，此事登上全國新聞頭條，也在社群媒體引發討論。不少網友留言表示自己將不再捐錢給寺廟，嘲諷僧侶這個職業太好了；也有人笑說阿努廷掛了這樣的護身符，難怪風波不斷。

去年泰國警方逮捕了一名女子，她被控勒索至少11名與其發生性關係的僧侶，從他們手中勒索了近1200萬美元的寺院資金，此案同樣引發泰國譁然。

近年泰國高僧涉嫌洗錢、貪腐、吸毒、以及嚴重的性醜聞接連爆發，顯示佛教寺院機構內部出現結構性問題，導致民眾對僧侶的信任下降，網民對類似新聞充滿諷刺，戲稱某些寺廟是「披著袈裟的黑手黨」。

去年泰國國立發展管理學院（NIDA）民調顯示，近60%的泰國受訪者表示對僧侶群體的信任度顯著下降。為應對信任危機，政府已著手加強審查寺廟財務。

精華 FAQ

  • 主角是皇家寺院前住持帕瓦奇拉揚，亦稱龍婆阿提喬；他被控挪用約1億泰銖寺院捐款、洗錢、不當行為，並涉及把資產轉給女信徒掩藏。

  • 關鍵證據包括信徒交給警方的監視器畫面，顯示兩人在寺內發生性行為；另有收據、金流與資產紀錄，證明款項未進入寺廟帳戶。

  • 事件重創民眾對僧侶與寺廟的信任，社群媒體出現大量嘲諷，部分網友表示不再捐款；政府也因此加強寺廟財務審查，防堵類似弊案。

泰國

上一則

尼泊爾洪災奪1400命、5600人失蹤 重建估需47.8億元

下一則

哈利9月行程撞期 威廉、凱特夫妻穿藍白色系更搶鏡

延伸閱讀

中男在泰吸毒發狂 刀架脖威脅自殘 被帶回警署雙手比V

中男在泰吸毒發狂 刀架脖威脅自殘 被帶回警署雙手比V
美航艦林肯號結束泰國靠港 5000官兵休整5天

美航艦林肯號結束泰國靠港 5000官兵休整5天
8旬長者遭詐騙逾10萬 紐約法拉盛華男上門取款被捕

8旬長者遭詐騙逾10萬 紐約法拉盛華男上門取款被捕
華男假冒「微軟」 涉詐騙長者2萬元

華男假冒「微軟」 涉詐騙長者2萬元

熱門新聞

圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

2026-09-11 07:10
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
兩名伊朗高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。資料照片。路透

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

2026-09-10 12:25
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗