泰高僧涉吞302萬善款 私通女信徒 挨批「披袈裟的黑手黨」

泰國佛教僧侶；示意圖（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 泰國知名皇家寺院前住持涉嫌挪用巨額捐款、洗錢並與女信徒發生性行為遭逮，事件引爆社會輿論，也再度重創民眾對佛寺與僧侶的信任。

泰國 知名皇家寺院前住持帕瓦奇拉揚涉嫌挪用約1億泰銖（約302萬美元）捐款、洗錢，並與女信徒發生性行為及轉移資產，於今日遭警方逮捕。此案查獲逾2億泰銖資產，嚴重性醜聞、貪腐及驚人的監視器畫面，再次重創泰國民眾對佛寺的信任。

泰國警方11日表示，逮捕一名涉嫌挪用寺院約1億泰銖捐款的知名佛教僧侶帕瓦奇拉揚‧維（Phra Wachirayan Wi）。由於是知名寺廟、金額龐大與情節嚴重，這起佛教最新醜聞在泰國掀起軒然大波。

現年66歲的帕瓦奇拉揚．維又稱龍婆阿提喬（Luang Pho Atichot），是14世紀皇家佛塔薩旺寺（Wat Phutthaisawan）的前住持，逮捕罪名包括挪用公款、洗錢、不當行為等。

與他一同被捕的還有另一名47歲的女信徒普尼亞維．榮格朗（Punyawee Rungrueang），據信也是他的「伴侶」。

據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，從住持私人住所拍攝的監視器畫面顯示，兩人在寺廟的橘色圓餐桌上發生性行為。一些信徒將影片交給警方，稱「再也無法容忍他的行為」。

該影片令人震驚，迅速在泰國媒體中廣傳。根據佛教僧侶戒律，這構成「波羅夷戒」（parajika），即僧團中最嚴重的根本大戒，為「六聚罪」之首，會導致立即剝奪僧籍，且終身不得再出家。

調查人員指出，這位前住持在兩年多時間裡挪用寺廟捐款和護身符銷售收入，並以寺廟的名義開立了20多張收據。部分贓物被轉移給他的女性伴侶，用於變現並隱藏在他人名下。據信每年她的帳戶經手數百億泰銖。

事件調查起源於7月的一起匿名舉報，宣稱帕瓦奇拉揚行為不當，且挪用寺廟資金並將款項轉交給他的女性伴侶。秘密調查人員隨後發現證據，於8日簽發逮捕令。兩人目前羈押候審。

警方犯罪打擊部門指揮官帕塔納薩克（Pattanasak）今天在記者會中表示，調查人員發現有兩筆資金與以寺廟名義開立的捐款收據有關。其中約8900萬泰銖用於寺廟修繕，另有280萬泰銖用於購買佛牌和其他聖物。「但這兩筆資金都沒有進入寺廟的帳戶，一毛錢也沒有」。

他說，當局已查獲價值約2.15億泰銖的資產，其中包括16公斤金條和珠寶以及28份土地所有權證，正查明哪些屬於個人財產，哪些屬於寺廟。

在泰國，佛教僧侶發誓守貞，並放棄物質財富。中央調查局局長納塔薩（Nattasak Chaowanasai）表示，「我們將擴大調查範圍，以查明其他涉案人員，恢復公眾對佛教的信心」。

據法新社，佛塔薩旺寺是一座著名的皇家寺院，擁有眾多信眾，包括政府官員、商人、警察和軍人，且嫌犯本人更以製作護身符而聞名。

案件爆發後，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）2023年配戴其製作護身符的照片再次被網友挖出來，活動中他還稱佛教護身符為泰國的「軟實力」。

據泰叻報（Thai Rath），他配戴的這枚黃金護身符估價約為300萬泰銖，能帶來好運、財富和提升社會地位。

寺廟住持被捕後，此事登上全國新聞頭條，也在社群媒體引發討論。不少網友留言表示自己將不再捐錢給寺廟，嘲諷僧侶這個職業太好了；也有人笑說阿努廷掛了這樣的護身符，難怪風波不斷。

去年泰國警方逮捕了一名女子，她被控勒索至少11名與其發生性關係的僧侶，從他們手中勒索了近1200萬美元的寺院資金，此案同樣引發泰國譁然。

近年泰國高僧涉嫌洗錢、貪腐、吸毒、以及嚴重的性醜聞接連爆發，顯示佛教寺院機構內部出現結構性問題，導致民眾對僧侶的信任下降，網民對類似新聞充滿諷刺，戲稱某些寺廟是「披著袈裟的黑手黨」。

去年泰國國立發展管理學院（NIDA）民調顯示，近60%的泰國受訪者表示對僧侶群體的信任度顯著下降。為應對信任危機，政府已著手加強審查寺廟財務。