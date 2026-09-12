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北韓800萬中產階級有錢沒處花 政府鼓勵消費私下搞1動作

編譯中心／綜合11日電
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北韓領導人金正恩在女兒金主愛陪同下，視察平壤火星地區第四期服務設施，並參觀火星寵...
北韓領導人金正恩在女兒金主愛陪同下，視察平壤火星地區第四期服務設施，並參觀火星寵物店。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

北韓在制裁壓力下仍湧現消費熱潮，平壤等地新建購物中心、餐廳與休閒設施，金正恩並透過支付與配送平台擴大對商業和民眾支出的控制。

北韓向來很少讓人與休閒享樂聯想在一起，但如今咖啡吧、水上樂園、豪華購物中心和滑雪勝地陸續出現。路透11日檢視貿易統計數據與官媒報導，並訪問5名近期訪客和2名脫北者後發現，在聯合國嚴厲制裁下，北韓正出現一波罕見消費熱潮，領導人金正恩更設法讓國民有更多花錢管道。

聯合國為阻礙金正恩的武器計畫，對北韓實施嚴厲制裁，包括針對奢侈品、能源和礦產貿易的制裁，但當地消費管道仍不斷增加。南韓央行7月表示，北韓經濟2025年成長3.5%，連續第3年成長超過3%。經查證的網路影片顯示，平壤居民在2025年開幕的豪華購物中心「樂浪愛國金剛服務綜合體」喝卡布奇諾、瀏覽家用電器，還能到開業兩年、受到官媒讚揚的「火星大同江啤酒餐廳」喝啤酒。

金正恩也在全國推動區域發展計畫。路透統計發現，隨著景點陸續開幕或翻修，北韓官媒2022年後提及旅遊、休閒和文化生活的次數增加。官媒8月報導熱浪的畫面顯示，2025年啟用的元山葛麻海岸旅遊區擠滿國內遊客。一名崔姓中國商人表示，東北部羅先市已出現三溫暖、游泳池、電玩遊樂場和運動中心。

不過，最奢華的新設施仍集中在平壤。官媒曾介紹一處新住宅區，裡面有電玩遊樂場、汽車經銷商，以及供應鮭魚腹肉和鵝肝漢堡的燒烤餐廳。經路透查證的網路影片顯示，2023年開幕的柳京黃金廣場商店展示勞力士、歐米茄和赫柏林等鐘錶品牌標誌，一家電子產品商店則展示華為品牌標誌。另有圖片顯示，北韓民眾已使用類似中國支付寶的行動應用程式購物。

北韓領導人金正恩與女兒金主愛出席元山葛麻海岸旅遊區竣工典禮，觀看民眾體驗溜滑梯。...
北韓領導人金正恩與女兒金主愛出席元山葛麻海岸旅遊區竣工典禮，觀看民眾體驗溜滑梯。(路透)

這番煥然一新的景象也吸引外界注意。新加坡外交部長維文5月訪問平壤後，稱這座城市的進步「非凡」，看起來就像東亞的「任何一座現代城市」。

南韓研究人員表示，支撐平壤這波休閒熱潮的收入來源包括加密貨幣竊盜、派遣北韓軍隊赴烏克蘭為俄羅斯作戰，以及出口煤炭和其他礦產；許多人也透過非正式貿易賺錢。維也納大學東亞經濟與社會教授法蘭克（Ruediger Frank）表示，北韓出現「一個大約800萬人的中產階級，有積蓄卻沒有地方可以花」。

專家指出，新出現的消費熱潮不僅是讓民眾享受生活中的「小確幸」，金正恩也藉由讓個人消費流入國家控制的休閒和零售網絡，加強政府對商業活動的控制、壓縮非正式市場，並開創新的收入和成長來源。支付和配送應用程式也讓官方得以監控私人支出。

然而，並非所有人都能受益。2025年脫北、先前曾在平壤擔任司機的楊一哲（音）表示，像他這樣的人很少有機會使用新的餐廳和休閒設施。雖然手機在首都已相當普及，但許多北韓人不信任政府，更偏好使用現金。法蘭克表示，金正恩促進國內消費的行動目前看來正在奏效，但他也提醒：「消費能買到時間，但買不到永遠的忠誠。」

元山新建的葛麻海岸旅遊區全景。(路透)
元山新建的葛麻海岸旅遊區全景。(路透)

精華 FAQ

  • 報導指出，北韓近年有來自加密貨幣竊盜、對俄軍事合作、礦產出口與非正式貿易等收入，帶動一批有積蓄的中產階級增加消費，形成罕見的內需熱潮。

  • 平壤新增豪華購物中心、啤酒餐廳、電玩遊樂場、汽車經銷商與高檔餐廳，還能見到勞力士、歐米茄等品牌標誌，顯示城市消費場景明顯升級。

  • 專家認為，金正恩不只想讓民眾享受生活，也希望把消費導入國家掌控的零售與休閒網絡，藉此壓縮非正式市場、強化監控，並開創新的收入來源。

北韓 南韓 金正恩

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