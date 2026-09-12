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聯合國等積地圖 日本抗議北方四島歸俄促修正 設計者回應了

編譯中心／綜合11日電
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日本北海道最東端的海角「納沙布岬」，可以遙望北方四島。（美聯社）
日本北海道最東端的海角「納沙布岬」，可以遙望北方四島。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

聯合國鼓勵採用等積投影世界地圖以呈現真實面積，但公開版本因北方四島、克里米亞等主權標示引發日本、烏克蘭與印度等國不滿。

聯合國大會於日前在包含日本在內的多數贊成下通過決議，鼓勵成員國使用能精確呈現各國實際面積比例的新型「等積投影」（Equal Earth projection，又稱平等地球投影法）世界地圖，以逐步淘汰被指扭曲真實地貌的傳統麥卡托投影法（Mercator projection）。然而，該地圖普及版本公開後，因涉及多處主權糾紛領域的劃分，在國際間引發連串爭議。

綜合媒體報導，日本官房長官木原稔於10日上午的記者會上透露，在「等積投影」地圖倡議者發布的版本中，北方四島（俄羅斯稱南千島群島，包含齒舞群島、色丹島、國後島及擇捉島）被標注為與俄羅斯領土相同的顏色。木原稔強調：「有必要避免讓外界對我國領土及地理名稱產生錯誤認知並擴散。」日本政府已透過駐外公館向刊登該地圖的網站營運方提出修改要求，以避免日本立場受損。

針對聯合國大會通過的決議，木原稔補充說明，決議內容旨在敦促成員國在需要準確表達面積的重要場合使用該投影法，「包括網站發布的地圖在內，並不與特定地圖直接掛鉤。」北方四島主權向來為日俄兩國的爭議焦點。日本主張四島為其固有領土，但二戰結束後由蘇聯占領，目前持續由俄羅斯實際控制。日前，俄羅斯總統府證實總統普亭（Vladimir Putin）已訪問擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup），一度引發波瀾。

新型「等積投影」地圖的設計者暨倡議者之一、美國地圖學家派特森（Tom Patterson）在網路上免費公開該地圖。派特森10日接受共同社採訪時澄清，已公布的地圖「並非反映聯合國及美國政府的方針，說到底是基於我個人看法」，並說明一般情況下採用的是「事實上的國界」。

面對爭議，派特森表示，日、俄版地圖將各按該國的主權主張標示。網站上公開的日文版地圖，北方四島顏色將從與俄羅斯相同改為與日本相同；俄文版依俄方主張標示；英文版等其他國家版本，則會反映其處於紛爭的現狀，標示為淺灰色以凸顯「爭議領土」性質。

地圖爭議波及多國，除了日俄之間的領土紛爭外，該款「等積投影」地圖同樣引發了其他國家的密切關切與不滿。在聯合國大會表決該議案期間，烏克蘭即選擇投下棄權票，主要原因在於議案附帶的地圖將克里米亞顯示為不屬於烏克蘭領土，烏方對此嚴正指稱新地圖等同打開「潘朵拉盒子」，嚴重違反《聯合國憲章》與國際法原則。

與此同時，印度亦於周日公開表達立場，強調查謨（Jammu）、喀什米爾及拉達克等地區均應完整納入該國的主權範圍內。此外，韓國媒體也報導指出，這套新地圖除了韓文版本將朝鮮半島以東海域標示為「東海」之外，其餘語言版本皆統一使用「日本海」名稱，不過首爾政府截至目前為止尚未就此事提出正式抗議。

精華 FAQ

  • 聯合國希望各國在需要準確表達面積時，使用能更真實呈現國土比例的等積投影，逐步取代易扭曲地貌大小的麥卡托投影法。

  • 日本認為北方四島不應被標成俄羅斯領土顏色，已透過駐外公館要求網站營運方修正，避免外界對日本領土與地理名稱產生錯誤認知。

  • 除了日俄爭議外，烏克蘭不滿克里米亞標示方式而棄權，印度也強調查謨、喀什米爾與拉達克應屬本國主權，韓國則關注海域命名問題。

日本 俄羅斯 聯合國

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