法國西北部火車出軌 44人受傷1人重傷

法鐵示意圖，非新聞事件圖。(路透)

法國官員表示，一列載有186名乘客的列車今天(11)在法國西北部出軌，造成44人受傷，其中一人傷勢嚴重。

法新社報導，法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）在社群平台X上表示，這列火車當時行駛於諾曼第（Normandy）地區的盧恩（Rouen）與康城（Caen）兩座城市之間。

當地政府在聲明中指出，這列火車在傍晚7時45分左右出軌，已啟動大量傷患應變計畫，並動員130名消防人員、5支醫療團隊與80輛車輛前往現場。

路透社報導，法國警方發言人說，這列火車是在撞上一個不明物體後脫軌。法國國家鐵路公司（SNCF）表示，已著手調查事故原因。

24歲的乘客路易（Louis）接受法國廣播電台諾曼第（ICI Normandie）訪問時說：「列車突然晃了幾下，約3秒鐘後，震動變得愈來愈強烈。」

他說：「我再也無法繼續坐在位置上。車窗部分碎裂、鐵軌上的石頭飛進車廂。這真的太可怕了。我現在還在發抖。」

盧恩檢察官加洛瓦（Sebastien Gallois）指出，這起事件造成44人受傷，其中一名18歲女子因「情況危急」送醫，而對火車司機員進行的毒品與酒精檢測結果均呈陰性。

法鐵基礎設施管理公司（SNCF Réseau）向法新社透露，這條路線的鐵路交通已暫停，軌道電力也切斷，以利緊急救援服務展開作業。

SNCF Réseau表示：「當務之急是照顧乘客，然後才是恢復安全的營運條件。」