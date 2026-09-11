德軍明年起加速30款AI工具部署 1原因排斥美製系統

圖為德國國防部長7月在柏林視察國土安全師和警衛營期間，檢視無人機。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 德軍評估30款AI工具，計畫2027年起加速戰場決策部署。

德軍評估30款AI工具，計畫2027年起加速戰場決策部署。 重點二： 因顧慮資料主權與依賴美國，德方暫排除帕蘭泰爾系統。

因顧慮資料主權與依賴美國，德方暫排除帕蘭泰爾系統。 重點三：首批F-35A已完成首飛，德軍將於2027年起接裝並擔任核打擊任務。

烏克蘭 戰爭凸顯出無人機 與衛星產生大量數據，讓戰場前所未有地透明化，同時也產生利用AI以人類無法企及的速度處理資訊的需求。一名德國 軍方高層官員表示，德軍正在評估30款人工智慧(AI)工具，以加速戰場決策，目標自2027年起部署此類系統。

德軍網路指揮部主管、海軍中將道姆(Thomas Daum)告訴「商務日報」(Handelsblatt)：「相關探索工作正在進行，我對2027年第2季能擁有原型系統抱持樂觀態度。」預計2028年全面部署。

德國軍方正在評估的AI工具大多由德國本土業者開發，法國企業ChapsVision則是少數參與競爭的外國公司之一。

今年4月，道姆中將暫時排除採購「Maven智慧系統」(Maven Smart System)的可能性；該系統由美國資料分析與國防軟體公司帕蘭泰爾(Palantir)所開發，是同類AI工具中最知名的一款。

美國總統川普(Donald Trump)多次揚言退出北大西洋公約組織(NATO)後，華府被視為一個可能不可靠的盟友。由於憂心過度依賴美國，以及資料主權等疑慮，歐洲部分地區浮現反對帕蘭泰爾的聲浪。

此外，另據軍事新聞網站「The Aviationist」報導，德國空軍首架機體編號「35+01」的F-35A戰機，於8日在洛克希德馬丁集團位於德州的沃斯堡工廠順利完成首飛。該機於今年3月啟動最終組裝，5月安裝F135發動機，8月完成塗裝作業，垂直尾翼上印有德國國旗及德國空軍駐美戰術訓練指揮部(GAFTTCOM USA)標誌。

洛馬預計於9月18日舉行出廠儀式，並於未來幾個月內正式交付。德軍首批8架F-35A將優先部署至阿肯色州艾賓空軍國民兵基地，用於執行飛官與後勤人員的培訓工作。

報導指出，德國先前曾評估全數採購「歐洲戰機」，或混搭採購美製EA-18G「咆哮者」電戰機與F/A-18E/F「超級大黃蜂」等多項替代方案，但最終於2022年決定採購35架更先進的F-35A戰機，且未來不排除進一步加購。

德國空軍規劃於2027年起將F-35A交付給駐防布歇爾空軍基地的第33戰術聯隊，以取代老舊的「龍捲風」戰機，並預計於2028年達成「初始作戰能力」(IOC)。依據北約「核武共享」政策，該機隊未來將擔負空基核打擊任務，負責投射美軍提供的B61自由落體戰術核彈。