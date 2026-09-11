我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／芮芭奇娜逆轉高芙晉級 決賽與莎芭蓮卡上演球后對決

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

北韓800萬中產階級有錢沒處花 金正恩鼓勵全民享小確幸

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓官媒朝中社2026年4月3日公布照片，可見到北韓領導人金正恩在女兒金主愛陪同...
北韓官媒朝中社2026年4月3日公布照片，可見到北韓領導人金正恩在女兒金主愛陪同下，視察平壤火星地區第四期服務設施，並參觀火星寵物店。（路透）

北韓向來很少讓人與休閒享樂聯想在一起，但如今咖啡吧、水上樂園、豪華購物中心和滑雪勝地陸續出現。路透11日檢視貿易統計數據與官媒報導，並訪問5名近期訪客和2名脫北者後發現，在聯合國嚴厲制裁下，北韓正出現一波罕見消費熱潮，領導人金正恩更設法讓國民有更多花錢管道。

聯合國為阻礙金正恩的武器計畫，對北韓實施嚴厲制裁，包括針對奢侈品、能源和礦產貿易的制裁，但當地消費管道仍不斷增加。南韓央行7月表示，北韓經濟2025年成長3.5%，連續第3年成長超過3%。經查證的網路影片顯示，平壤居民在2025年開幕的豪華購物中心「樂浪愛國金剛服務綜合體」喝卡布奇諾、瀏覽家用電器，還能到開業兩年、受到官媒讚揚的「火星大同江啤酒餐廳」喝啤酒。

金正恩也在全國推動區域發展計畫。路透統計發現，隨著景點陸續開幕或翻修，北韓官媒2022年後提及旅遊、休閒和文化生活的次數增加。官媒8月報導熱浪的畫面顯示，2025年啟用的元山葛麻海岸旅遊區擠滿國內遊客。一名崔姓中國商人表示，東北部羅先市已出現三溫暖、游泳池、電玩遊樂場和運動中心。

不過，最奢華的新設施仍集中在平壤。官媒曾介紹一處新住宅區，裡面有電玩遊樂場、汽車經銷商，以及供應鮭魚腹肉和鵝肝漢堡的燒烤餐廳。經路透查證的網路影片顯示，2023年開幕的柳京黃金廣場商店展示勞力士、歐米茄和赫柏林等鐘表品牌標誌，一家電子產品商店則展示華為品牌標誌。另有圖片顯示，北韓民眾已使用類似中國支付寶的行動應用程式購物。

這番煥然一新的景象也吸引外界注意。新加坡外交部長維文5月訪問平壤後，稱這座城市的進步「非凡」，看起來就像東亞的「任何一座現代城市」。

南韓研究人員表示，支撐平壤這波休閒熱潮的收入來源包括加密貨幣竊盜、派遣北韓軍隊赴烏克蘭為俄羅斯作戰，以及出口煤炭和其他礦產；許多人也透過非正式貿易賺錢。維也納大學東亞經濟與社會教授法蘭克（Ruediger Frank）表示，北韓出現「一個大約800萬人的中產階級，有積蓄卻沒有地方可以花」。

專家指出，新出現的消費熱潮不僅是讓民眾享受生活中的「小確幸」，金正恩也藉由讓個人消費流入國家控制的休閒和零售網絡，加強政府對商業活動的控制、壓縮非正式市場，並開創新的收入和成長來源。支付和配送應用程式也讓官方得以監控私人支出。

然而，並非所有人都能受益。2025年脫北、先前曾在平壤擔任司機的楊一哲（音）表示，像他這樣的人很少有機會使用新的餐廳和休閒設施。雖然手機在首都已相當普及，但許多北韓人不信任政府，更偏好使用現金。法蘭克表示，金正恩促進國內消費的行動目前看來正在奏效，但他也提醒：「消費能買到時間，但買不到永遠的忠誠。」

北韓官方朝鮮中央通訊社公布的照片顯示，元山新建的葛麻海岸旅遊區全景，攝於2024...
北韓官方朝鮮中央通訊社公布的照片顯示，元山新建的葛麻海岸旅遊區全景，攝於2024年12月29日。（路透）

北韓領導人金正恩與女兒金主愛2025年6月24日出席元山葛麻海岸旅遊區竣工典禮，...
北韓領導人金正恩與女兒金主愛2025年6月24日出席元山葛麻海岸旅遊區竣工典禮，觀看民眾體驗溜滑梯。路透

精華 FAQ

  • 路透指出，北韓在制裁下仍靠加密貨幣竊盜、對俄派兵、礦產出口與非正式貿易等收入支撐，讓平壤與部分城市出現更多可消費的咖啡吧、商場和休閒場館。

  • 專家認為，他不只是讓民眾享受生活，更是把消費導向國家控制的零售與休閒網絡，藉支付和配送應用監控支出，並壓縮非正式市場、開闢新財源。

  • 並非如此。新設施多集中在平壤，脫北者指出一般人很少有機會使用。雖然金正恩促進國內消費暫時有效，但專家提醒，消費只能買到時間，未必能換來長久忠誠。

北韓 金正恩 南韓

上一則

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

下一則

歐盟監測：8月16.96℃創全球最熱單月紀錄、海洋溫度也創高

延伸閱讀

川普向北韓釋出對話意願 專家：鑰匙在金正恩手中

川普向北韓釋出對話意願 專家：鑰匙在金正恩手中
北韓國慶78周年 習近平向金正恩致賀電

北韓國慶78周年 習近平向金正恩致賀電
第4次川金會有譜？港媒：中國願當中間人 金正恩恐開高價

第4次川金會有譜？港媒：中國願當中間人 金正恩恐開高價
前國安顧問波頓：川普為了與金正恩會面 可能親赴平壤

前國安顧問波頓：川普為了與金正恩會面 可能親赴平壤

熱門新聞

日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

2026-09-04 00:55
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)

賓士幼貓卡溪邊樹叢狂叫 德州漁夫划船神救援 結局超溫馨

2026-09-04 03:25
兩名伊朗高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。資料照片。路透

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

2026-09-10 12:25

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危