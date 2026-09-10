我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

俄羅斯方塊警告侵權後 白宮「築牆遊戲」上線數天下架

編譯中心／綜合9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮8日從官網遊戲專區下架一款名為「築起圍牆」（Build the Wall）的...
白宮8日從官網遊戲專區下架一款名為「築起圍牆」（Build the Wall）的俄羅斯方塊風格遊戲。（圖取自x.com/WhiteHouse）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：白宮上架數日的築牆遊戲因爭議下架。
  • 重點二：俄羅斯方塊公司警告未授權使用其品牌。
  • 重點三：遊戲內容涉種族議題且影射移民政策。

白宮8日從官網遊戲專區下架一款名為「築起圍牆」(Build the Wall)的俄羅斯方塊風格遊戲。經典遊戲「俄羅斯方塊」開發商4天前警告，公司非常重視著作權侵害問題。

中央社引述法新社報導，這款堆疊方塊遊戲以「殭屍邊境圍城」(Zombie Border Siege)為主題，要求玩家「保護邊境，抵禦即將來襲的大軍」。不過，這款遊戲如今已從白宮網站遊戲中心下架。

白宮尚未立即回應記者詢問遊戲下架的原因。

俄羅斯方塊公司(The Tetris Company)4日告訴記者，公司並未參與這項遊戲的製作，也未授權或許可在這款遊戲中使用俄羅斯方塊的品牌或智慧財產。

當被詢及是否考慮採取法律行動，俄羅斯方塊公司表示目前「正在檢視此事」。

俄羅斯方塊公司也在社群平台X發文表示：「我們相信連結與凝聚人們的力量，而不是分化彼此。附帶一提，我們非常重視著作權侵權問題。」

白宮3日推出這款線上遊戲，因內容涉及種族主義議題而引發批評，也引發外界對其可能侵犯著作權的質疑。

這款遊戲和社群媒體宣傳影片都使用了與「俄羅斯方塊」及其他主要遊戲開發商出品遊戲相似的圖像，包括SEGA、微軟旗下Xbox，以及Flappy Bird基金會(Flappy Bird Foundation)的視覺元素。

其中一段宣傳影片中，SEGA的標誌字樣變形成MAGA，也就是美國總統川普政治口號「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)的縮寫。

除了「築起圍牆」，其他遊戲目前仍可遊玩，包括Flappy Bill，玩家操控一隻白頭海鵰躲避柱子，背景類似華盛頓特區的景色；另一款遊戲Rio Run則以「貪食蛇」玩法為基礎，主題圍繞遣返移民。

白宮3日在聲明中表示：「本屆政府正高度聚焦於創新方式，以貼近每一位美國人的方式，講述總統取得的諸多成就。」

川普競選期間曾承諾驅逐數百萬名無證移民，上任後也積極推動遣返行動。

精華 FAQ

  • 這款遊戲上線後引發種族主義爭議，也被質疑未經授權使用俄羅斯方塊及其他遊戲的視覺元素，因此在推出數天後遭白宮從遊戲專區移除。

  • 俄羅斯方塊公司表示，自己未參與遊戲製作，也未授權使用其品牌或智慧財產，並強調非常重視著作權侵害問題，目前正在檢視相關情況。

  • 遊戲以「殭屍邊境圍城」為主題，要求玩家保護邊境；宣傳影片還混用SEGA、Xbox等相似圖像，且出現MAGA字樣，讓外界批評其帶有政治與歧視意味。

白宮 俄羅斯

上一則

電玩大亨離婚吐18.6億 創韓國最貴離婚 打破SK董座紀錄

下一則

13歲喬治王子也進伊頓公學全寄宿 威廉、凱特陪同報到

延伸閱讀

白宮推爭議性線上遊戲「俄羅斯方塊」公司否認授權

白宮推爭議性線上遊戲「俄羅斯方塊」公司否認授權
白宮官網推MAGA街機遊戲 蓋邊境牆抓非法移民

白宮官網推MAGA街機遊戲 蓋邊境牆抓非法移民
中國3A武俠遊戲「影之刃零」全球熱銷 10/29正式發售

中國3A武俠遊戲「影之刃零」全球熱銷 10/29正式發售
歷任總統抗拒的白宮碉堡化措施 特勤局正在落實

歷任總統抗拒的白宮碉堡化措施 特勤局正在落實

熱門新聞

日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

2026-09-04 00:55
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)

賓士幼貓卡溪邊樹叢狂叫 德州漁夫划船神救援 結局超溫馨

2026-09-04 03:25
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？