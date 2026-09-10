電玩大亨離婚吐18.6億 創韓國最貴離婚 打破SK董座紀錄
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韓國法院9日裁定，遊戲大廠「世曼凱」創辦人權赫彬與元配離婚訴訟，權赫彬須將價值逾2.5兆韓元(約18.6億美元)財產分配給元配，打破SK集團董事長崔泰源與前妻盧素英離婚案的9440億韓元(約7億美元)紀錄。
中央社引述法新社報導，權赫彬(Kwon Hyuk-bin)2002年創立「世曼凱」(Smilegate)，將其打造成韓國最成功的遊戲公司之一。韓媒報導，法院對權赫彬資產的估價高達8兆韓元。
韓媒指出，權赫彬元配李女於2022年11月提出離婚訴訟，並尋求取得他持有世曼凱控股公司(Smilegate Holdings，現為Smilegate)股權的一半。
李女主張，她對公司的創立及早期經營有貢獻，以及透過操持家務所做出的間接貢獻，因此有權取得權赫彬持股的一半。
首爾家庭法院(Seoul Family Court)已判決兩人離婚，並裁定權赫彬「轉讓世曼凱35%股份，價值約2兆5000億韓元，並支付現金650億韓元」。
法院指出，「雙方對婚姻破裂負有同等責任」，因此判決兩人離婚，但駁回元配所提出的損害賠償要求。
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