我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

電玩大亨離婚吐18.6億 創韓國最貴離婚 打破SK董座紀錄

編譯中心／綜合9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：韓國法院裁定權赫彬離婚須分配逾2.5兆韓元財產。
  • 重點二：這筆金額打破崔泰源與前妻7億美元離婚紀錄。
  • 重點三：法院認定雙方對婚姻破裂負同等責任並駁回賠償。

韓國法院9日裁定，遊戲大廠「世曼凱」創辦人權赫彬與元配離婚訴訟，權赫彬須將價值逾2.5兆韓元(約18.6億美元)財產分配給元配，打破SK集團董事長崔泰源與前妻盧素英離婚案的9440億韓元(約7億美元)紀錄。

中央社引述法新社報導，權赫彬(Kwon Hyuk-bin)2002年創立「世曼凱」(Smilegate)，將其打造成韓國最成功的遊戲公司之一。韓媒報導，法院對權赫彬資產的估價高達8兆韓元。

韓媒指出，權赫彬元配李女於2022年11月提出離婚訴訟，並尋求取得他持有世曼凱控股公司(Smilegate Holdings，現為Smilegate)股權的一半。

李女主張，她對公司的創立及早期經營有貢獻，以及透過操持家務所做出的間接貢獻，因此有權取得權赫彬持股的一半。

首爾家庭法院(Seoul Family Court)已判決兩人離婚，並裁定權赫彬「轉讓世曼凱35%股份，價值約2兆5000億韓元，並支付現金650億韓元」。

法院指出，「雙方對婚姻破裂負有同等責任」，因此判決兩人離婚，但駁回元配所提出的損害賠償要求。

上一則

搞笑諾貝爾獎出爐 蟑螂奶、擤鼻涕、富人偷糖的科學皆入列

下一則

俄羅斯方塊警告侵權後 白宮「築牆遊戲」上線數天下架

延伸閱讀

法院認證借錢不還 劉曉慶欠330萬人幣賴帳6年手法揭露

法院認證借錢不還 劉曉慶欠330萬人幣賴帳6年手法揭露
民眾黨參選人出軌已婚小編 偽造簽名陪墮胎 判賠綠帽老公

民眾黨參選人出軌已婚小編 偽造簽名陪墮胎 判賠綠帽老公
首爾房價貴到絕望 南韓年輕人轉向法拍屋

首爾房價貴到絕望 南韓年輕人轉向法拍屋
中國法院凍結安世半導體逾3億美元股權

中國法院凍結安世半導體逾3億美元股權

熱門新聞

日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

2026-09-04 00:55
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)

賓士幼貓卡溪邊樹叢狂叫 德州漁夫划船神救援 結局超溫馨

2026-09-04 03:25
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？