電玩大亨離婚吐18.6億 創韓國最貴離婚 打破SK董座紀錄

AI重點 文章重點整理： 重點一： 韓國法院裁定權赫彬離婚須分配逾2.5兆韓元財產。

韓國法院裁定權赫彬離婚須分配逾2.5兆韓元財產。 重點二： 這筆金額打破崔泰源與前妻7億美元離婚紀錄。

這筆金額打破崔泰源與前妻7億美元離婚紀錄。 重點三：法院認定雙方對婚姻破裂負同等責任並駁回賠償。

韓國法院9日裁定，遊戲大廠「世曼凱」創辦人權赫彬與元配離婚訴訟，權赫彬須將價值逾2.5兆韓元(約18.6億美元)財產分配給元配，打破SK集團董事長崔泰源與前妻盧素英離婚案的9440億韓元(約7億美元)紀錄。

中央社引述法新社報導，權赫彬(Kwon Hyuk-bin)2002年創立「世曼凱」(Smilegate)，將其打造成韓國最成功的遊戲公司之一。韓媒報導，法院對權赫彬資產的估價高達8兆韓元。

韓媒指出，權赫彬元配李女於2022年11月提出離婚訴訟，並尋求取得他持有世曼凱控股公司(Smilegate Holdings，現為Smilegate)股權的一半。

李女主張，她對公司的創立及早期經營有貢獻，以及透過操持家務所做出的間接貢獻，因此有權取得權赫彬持股的一半。

首爾家庭法院(Seoul Family Court)已判決兩人離婚，並裁定權赫彬「轉讓世曼凱35%股份，價值約2兆5000億韓元，並支付現金650億韓元」。

法院指出，「雙方對婚姻破裂負有同等責任」，因此判決兩人離婚，但駁回元配所提出的損害賠償要求。