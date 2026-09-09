電玩大亨權赫彬600億天價分手費 創南韓最貴離婚紀錄
韓國法院裁定，遊戲大廠「世曼凱」創辦人權赫彬與元配離婚訴訟，權赫彬須將價值逾2.5兆韓元（約18.7億美元）財產分配給元配，打破SK集團董事長崔泰源與前妻盧素英離婚案的9440億韓元紀錄（約7億美元）。
法新社報導，權赫彬（Kwon Hyuk-bin）2002年創立「世曼凱」（Smilegate），將其打造成韓國最成功的遊戲公司之一。韓媒報導，法院對權赫彬資產的估價高達8兆韓元。
韓媒指出，權赫彬元配李女於2022年11月提出離婚訴訟，並尋求取得他持有世曼凱控股公司（Smilegate Holdings，現為Smilegate）股權的一半。
李女主張，她對公司的創立及早期經營有貢獻，以及透過操持家務所做出的間接貢獻，因此有權取得權赫彬持股的一半。
首爾家庭法院（Seoul Family Court）已判決兩人離婚，並裁定權赫彬「轉讓世曼凱35%股份，價值約2兆5000億韓元，並支付現金650億韓元」。
法院指出，「雙方對婚姻破裂負有同等責任」，因此判決兩人離婚，但駁回元配所提出的損害賠償要求。
法院裁定他須將價值逾2.5兆韓元的財產分配給元配，其中包括轉讓Smilegate 35%股份與支付650億韓元現金，金額創下南韓離婚案新高。 元配主張自己對公司創立與早期經營有貢獻，也透過操持家務提供間接支持，法院因此認定她在婚姻與事業發展中具備可被計入的貢獻。 因為分配金額超過SK集團崔泰源與前妻離婚案的9440億韓元紀錄，法院對權赫彬資產估價又高達8兆韓元，使本案金額遠超前例。
精華 FAQ
法院裁定他須將價值逾2.5兆韓元的財產分配給元配，其中包括轉讓Smilegate 35%股份與支付650億韓元現金，金額創下南韓離婚案新高。
元配主張自己對公司創立與早期經營有貢獻，也透過操持家務提供間接支持，法院因此認定她在婚姻與事業發展中具備可被計入的貢獻。
因為分配金額超過SK集團崔泰源與前妻離婚案的9440億韓元紀錄，法院對權赫彬資產估價又高達8兆韓元，使本案金額遠超前例。
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