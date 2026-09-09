日本擴大跨國防衛網 為1目的「深化澳菲印歐合作」

日本加強與菲律賓軍事合作，日本陸上自衛隊八八式陸基反艦飛彈發射車(左)今年五月參加在菲律賓北伊羅科斯省舉行的美菲年度軍演，參演的菲國軍人在現場拍照。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日本因台海風險擴大跨國防衛夥伴網。

日本因台海風險擴大跨國防衛夥伴網。 重點二： 聚焦澳菲印與歐美的後勤研發合作。

聚焦澳菲印與歐美的後勤研發合作。 重點三：以多層次支援網提升戰略持久力而非北約式結盟。

南華早報8日報導，日本 防衛規畫日益受到台海可能發生衝突影響，東京正迅速擴大防衛夥伴網，與澳洲 、菲律賓、印度 等印太國家深化作戰、後勤、訓練及軍事准入合作，也加強與北美、歐洲在武器研發、生產、情報、科技及供應鏈等領域的連結，希望提升台海若爆發長期衝突時的承受能力。

報導說，日本並非要建立一個承諾共同參戰的北約式聯盟，而是希望在美日同盟之外建立更廣泛支援網。分析人士指出，歐洲不太可能直接介入台海戰事，仍可透過軍工、情報、經濟與供應鏈支援，甚至在印度洋承擔更多安全責任，間接讓美軍更能聚焦日本與台灣方面，也能讓日本更有能力撐過長期危機，更難被中國孤立或拖垮。

英國華威大學教授休斯將日本的布局概括為三層面，強化自身軍事能力、深化與美國整合，以及與理念相近的美國盟友及夥伴建立互補關係。法國國際關係研究所日本研究主任帕瓊指出，日本不是要取代美日同盟，而是降低對任何單一夥伴的依賴。

日本即將修訂安保三文件，防衛省規畫資料提出建立橫跨雙邊與小多邊架構的「多層次合作網」，涵蓋美日同盟、美日澳菲合作，以及「全球戰鬥航空計畫」等跨國防衛合作。

東京正與澳洲深化防衛規畫、武器研發及軍艦建造維修合作，與菲律賓擴大軍事准入、後勤支援等，也與印度增加戰機交流及國防產業合作。

其中，日本與菲律賓的合作最直接牽動台海周邊第一島鏈布局。日本正強化西南諸島飛彈能力，菲律賓已部署布拉莫斯反艦飛彈，美軍也在區域部署「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」與堤豐飛彈系統，加上日菲相互准入與後勤支援協議，這些分散部署可提高跨第一島鏈運作能力，使北京在台海衝突時必須考量來自不同方向的威脅。

日本與歐洲合作以國防產業為主，日、英與義大利正透過「全球戰鬥航空計畫」共同研發戰機，加拿大七月也以觀察員身分加入；法、德則擴大與日本雙邊防衛合作。分析人士認為，這類合作價值不只在先進武器，也讓日本建立更多海外技術、生產及裝備供應來源。

不過，休斯指出，日本決策者對歐洲「看得相當清楚」，歐洲對印太地區防衛承諾有限。較實際作法可能是由歐洲施加經濟壓力，或讓歐洲海軍在印度洋承擔更多責任，使美軍得以集中力量於日本或台灣；帕瓊則認為，歐洲更可能透過外交、制裁、網路及資訊作戰、情報等方式提供支援，而非投入大規模作戰。

日本這套規畫重點是建立「戰略持久力」。帝京大學副教授松岡美里說，這可提高日本承受長期政治、經濟及軍事壓力的能力，但北京卻可能認為日本正在成為一個更廣泛軍事聯盟的一部分。