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法國雷諾瓦博物館劫案損千萬 賊偷4畫作 逃跑時掉1件

編譯中心／綜合8日電
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法國雷諾瓦博物館近日遭2名竊賊闖入，館內共有4幅畫作遭竊。（美聯社）
法國雷諾瓦博物館近日遭2名竊賊闖入，館內共有4幅畫作遭竊。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國雷諾瓦博物館遭兩名竊賊闖入，4件畫作被偷走。
  • 重點二：其中1件畫作在逃跑途中掉落，失竊總值約900萬歐元。
  • 重點三：法國多地博物館近年頻遭竊，館藏安全警報再度升高。

法國南部一座專門紀念印象派畫家雷諾瓦的博物館8日遭兩名竊賊闖入，偷走4件畫作，其中1件在逃跑時掉落。法國濱海卡涅市長馬松表示，館方估計遭竊藝術品總值900萬歐元(約1046萬美元)。專家警告，博物館收藏高價值藝術品，當保全措施不如銀行或高級珠寶店，極易受覬覦。

雷諾瓦博物館於1960年開幕，館址是這名畫家1919年去世前最後居住的住所。館藏包括雷諾瓦生前使用的物品和家具，如畫架與輪椅，以及他創作的肖像畫、風景畫和裸女畫。

市長馬松表示，警方只花了5分鐘便趕抵現場，「警報在上午5時48分響起。上午5時53分，也就是5分鐘後，我們的市警已抵達現場」。

巴黎羅浮宮(Louvre)去年10月被盜走價值約8800萬歐元的珠寶藏品，舉世皆驚，4名嫌犯均已落網，但遭竊藝術品至今仍下落不明。隨後法國各地博物館頻傳類似案件，館藏安全引發熱議。

費加洛報(Le Figaro)報導，法國組織犯罪分析暨情報部門(Sirasco)最新年度報告指出：「博物館愈來愈容易成為(盜竊)目標。」

打擊文化財產走私中央辦公室(OCBC)副主任史塔姆(Estelle Stamm)也說，這類竊案增多的原因之一是，「博物館收藏具有高商業價值的藝術品，而保全措施有時又不如銀行或高級珠寶店那麼先進」。

2025年統計相關竊案有23起，是自2018年以來最多；儘管組織結夥及武裝盜竊最重可判30年有期徒刑，仍未完全嚇阻犯案。

今年8月初，克瑞茲省(Corrèze)的席哈克總統博物館(Musée du Président Jacques Chirac)展櫃被敲碎，被盜走足球明星席丹(Zinédine Zidane)1998年穿過的球衣、世界盃足球賽獎盃複製品等；7月下旬，塞納河畔沙提永市(Châtillon-sur-Seine)一座博物館的金項鍊被偷走。

今年7月初，東部大城史特拉斯堡北方的萊儷博物館(Musée Lalique)收藏的珠寶失竊，價值估計超過450萬歐元；同樣在7月初，塔恩省(Tarn)一座小型博物館約40枚古老金幣被盜；2025年9月，里摩日(Limoges)一座博物館被竊賊闖入偷走3件中國瓷器，價值至少600萬歐元；同月，巴黎自然歷史博物館約6公斤金塊展品失竊。

法國南部的雷諾瓦博物館。(取材自Google地圖)
法國南部的雷諾瓦博物館。(取材自Google地圖)

精華 FAQ

  • 8日凌晨，2名竊賊闖入法國南部的雷諾瓦博物館，偷走4件畫作，其中1件在逃跑時掉落。警方在警報響起後5分鐘內趕抵，但嫌犯已先逃離。

  • 濱海卡涅市長馬松表示，館方估計遭竊藝術品總值約900萬歐元，折合約1046萬美元。雖然有1件在逃跑時掉落，但其餘失竊作品仍未尋回。

  • 專家指出，博物館常收藏具高商業價值的藝術品，但保全設備往往不如銀行或高級珠寶店完善，因此容易吸引竊賊。法國2025年相關竊案已達23起。

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