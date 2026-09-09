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美控制澳洲逾半國防設施達110座 學者轟：第二波殖民

編譯林奇賢／綜合8日電
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最新數據顯示，美軍和美國軍工企業已控制或獲准進入澳洲110座國防設施，占該國所有...
最新數據顯示，美軍和美國軍工企業已控制或獲准進入澳洲110座國防設施，占該國所有軍事設施逾半。由於鸚鵡螺研究所統計的是國防設施，而非軍事基地，所以圖中的澳洲松樹谷其實在統計上是由三座彼此獨立的設施組成。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美軍與軍工企業已控制或獲准進入澳洲110座國防設施。
  • 重點二：學者指美方基地遍布澳洲近乎飽和，形同第二波殖民。
  • 重點三：澳洲民調顯示對美國信任下滑，對駐軍支持也明顯減弱。

最新數據顯示，美軍和美國軍工企業已控制或獲准進入澳洲110座國防設施，占該國所有軍事設施逾半，麥覺理大學教授Vince Scappatura將美國在澳洲各地取得軍事基地使用權的情況，形容為遍布澳洲大陸到「飽和」的程度，甚至是某種「第二波殖民」。

鸚鵡螺研究所彙編、由衛報發布的數據指出，美軍直接控制澳洲17座設施，並獲准進出另外75座由澳洲營運的軍事設施；此外還有18處設施可供美國軍工企業進出。總共110座澳洲設施大門都為美方敞開。

像是松樹谷(Pine Gap)這樣的基地，在辨識美國海外軍事打擊目標上扮演要角，運作方式非常機密，但澳洲民眾對它們並不陌生。

有的基地則占地廣袤，例如布萊德蕭野戰訓練區(Bradshaw Field Training Area)，面積相當於賽普勒斯，但卻鮮為人知。

今年6月宣布設立的維多利亞省沃東加(Wodonga)班迪亞納(Bandiana)基地，將成為價值數千萬美元的美軍武器、彈藥、燃料與車輛的存放據點，一旦太平洋地區爆發衝突，這些軍備就能迅速部署。

除了美軍之外，美國國防承包商(包含多家全球最大武器製造商)至少可進出42處澳洲軍事設施，並利用這些基地製造、測試與訓練供全球軍隊部署的武器系統。

洛克希德馬丁(Lockheed Martin)在南澳省Port Wakefield組裝飛彈。諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)則在今年簽署一份數百萬美元的合約，將在新南威爾斯省Mulwala生產導引武器所使用的火箭發動機。澳洲國防軍表示，與美國武器製造商合作，將「促進同盟互通有無，並為關鍵彈藥提供第二個供應來源」。

澳洲官員強調，澳美關係比總理和總統的任期更廣更深更久，藉此平撫外界的擔憂，但Lowy Institute民調顯示，澳洲人「對美國在世界上負責行事的信任度」已降至31%，這是該研究所開始做這項訪問調查以來最低。僅21%澳洲民眾對「川普對國際事務處理得宜」有信心，比率在歷任美國總統中墊底。

略超過一半的澳洲人說，他們不是「強力」就是「算是」支持美方在澳洲駐軍，較2022年下滑8個百分點。

澳洲智庫「澳洲研究所」進行的一項民調發現，超過半數(52%)的澳洲選民認為，川普對全球安全構成的威脅，比俄羅斯總統普亭(17%)或中國國家主席習近平(16%)更大。

澳洲研究所國際與安全事務主任Emma Shortis表示，澳洲對美國的看法出現巨變，「自二戰以來，澳洲幾乎每一場戰爭都跟隨美國，如今澳洲人已受夠了。他們看到了趨近川普那個黯淡、暴力的美國所帶來的具體風險」。

Emma Shortis說，「川普已證明，一切都是有條件，一切都不安全。而他所凸顯的另一件事，尤其是他在伊朗發動的非法戰爭，那就是美軍基地本身也會成為攻擊目標」。

精華 FAQ

  • 依鸚鵡螺研究所彙編、由衛報發布的資料，美軍直接控制17座、獲准進出75座，另有18處供軍工企業使用，合計110座澳洲國防設施向美方開放。

  • 麥覺理大學教授Vince Scappatura認為，美國在澳洲各地取得基地使用權的規模過大，已遍及大陸各處、接近「飽和」，使澳洲在軍事上高度依賴美方，因此被他形容為第二波殖民。

  • Lowy Institute民調顯示，澳洲人對美國在世界上負責行事的信任度降至31%，對川普處理國際事務有信心者僅21%；支持美方在澳洲駐軍者也較2022年下滑8個百分點。

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