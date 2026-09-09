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菲律賓傳奇拳王巴喬入閣 接掌反貧窮委員會誓言1願景

編譯中心／綜合8日電
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菲律賓傳奇拳王巴喬8日出任政府反貧窮機構首長。（路透）
菲律賓傳奇拳王巴喬8日出任政府反貧窮機構首長。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：拳王巴喬受任反貧窮委員會主席，首度入閣任內閣職位。
  • 重點二：出身貧苦的他強調親身經歷，將協助弱勢菲律賓人脫貧。
  • 重點三：菲國貧窮率降至9.7%，巴喬肩負協調各部門減貧重任。

菲律賓傳奇拳王巴喬(Manny Pacquiao)過去數十年都在拳擊場上奮戰；然而從現在起，這位體育偶像將把這股戰鬥精神用在對付一個更長遠的對手—貧窮。

路透報導，現年47歲的巴喬是唯一曾在8個不同量級奪得世界冠軍的拳擊手，2025年曾入選國際拳擊名人堂(International Boxing Hall of Fame)，至今他仍是菲律賓最受尊敬的體育人物之一。

他的重要比賽總是吸引從總統、好萊塢明星到平民百姓觀看，往往讓擁有1億1900萬人口的菲律賓幾乎停下所有活動，只為觀賞比賽。

巴喬曾任眾議院參議院議員，2022年角逐總統失敗，2025年也未能以小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)政府支持的候選人身分重返參議院。如今他獲任命為全國反貧窮委員會(National Anti-Poverty Commission，NAPC)主席，這是他長期投入政壇後，首度擔任內閣職位。

巴喬8日加入小馬可仕內閣，出任政府反貧窮機構首長，並誓言將協助與自己過去有著相同困境的菲律賓人民。

出身貧苦的巴喬，童年時曾在船上當偷渡工，並在街頭比賽拳擊，每場只賺2美元。根據「運動畫刊」(Sports Illustrated)報導，他去年的身家達2.2億美元。

巴喬在聲明中說：「我出身貧困家庭，曾經睡在路邊紙板上、沒東西可吃，只能喝水充饑，省下零錢來幫家裡分擔家計」。

如今他出任全國反貧窮委員會主席，將協調政府各部門致力減少貧窮。他表示，自己對貧窮議題有切身體會。

據菲律賓政府資料顯示，2025年該國貧窮發生率降至9.7%，相當於約1108萬菲律賓人生活在貧窮線以下。隨著小馬可仕政府力求在2028年前將貧窮率降至8%至9%，巴喬肩負重任。

精華 FAQ

  • 他被任命為全國反貧窮委員會主席，成為小馬可仕內閣的一員，也是他長期投入政壇後首次擔任內閣層級職位，負責統籌政府減貧工作。

  • 因為他出身貧苦，童年曾睡在路邊紙板上、靠喝水充饑，還曾在街頭打拳維生。這些親身經歷讓他對貧窮問題有切身體會。

  • 根據政府資料，2025年貧窮率已降至9.7%，約1108萬人仍生活在貧窮線下。政府希望在2028年前把貧窮率進一步降到8%至9%。

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