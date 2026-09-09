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新加坡總理年薪可望增64% 1年領285萬 全球領袖最多

編譯中心／綜合8日電
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文章重點整理：

  • 重點一：新加坡擬調漲部長級薪資，總理年薪可增至360萬新元。
  • 重點二：黃循財稱加薪有助吸引人才並維持高素質政治領導。
  • 重點三：高官加薪引發社會爭議，民眾質疑與一般收入差距過大。

新加坡內閣官員待遇已是全球最高，星國總理黃循財8日表示，新加坡部長級薪資擬自下月15日起調漲，總理年薪可望從220萬增至360萬新元（約284.7萬美元），漲幅達64%。

路透報導，新加坡官員高薪旨在吸引人才並遏止貪腐，當地貪腐案件確實相當罕見。儘管如此，官員加薪在新加坡仍屬敏感議題，去年當地月薪中位數為5775新元（約4567美元）。

黃循財8日在國會坦言，官員薪資調整涉及金額高於多數國民收入，他能理解為何新加坡人密切關注此事。他說，未來5年將把自己加薪部分全數捐給慈善機構。

他表示，這不只是薪資問題，還攸關新加坡未來能否持續擁有高素質政治領導人才，帶領國家前進並為國人服務。

根據非營利組織PoliticalSalaries.com的資料，美國總統川普年薪為40萬美元，英國首相年薪為23萬美元，新加坡總理是全球薪水最高的領袖。資料顯示，香港特首以71萬9千美元年薪位居全球第二，接著是瑞士總統的60萬6千美元。

新加坡較低階部長目前年薪為110萬新元，調整後最高可達180萬新元，實際金額取決於績效與職責。

新加坡國會將於10日討論這項議題。反對黨尚未就此事發表聲明。

調薪金額在社群媒體引發討論，網路論壇Reddit有些用戶抨擊這波高官加薪「缺乏同理心」，也有人認為，若部長們能因此更妥善應對艱困時局，加薪就是合理作法。

新加坡公共服務署在官網說明，部長級薪資是以收入最高的1千名新加坡人作為基準，因為這些人的素質與能力反映出建立良好政府所需人才的條件。

談到以高收入人士作為薪資基準，新加坡國立大學政治學者莊嘉穎指出：「鑒於貧富差距擴大，這可能意味著，相較於一般新加坡民眾的生活經驗，部長們更容易與富裕人士產生共鳴」。

精華 FAQ

  • 依內文，新加坡總理年薪將從220萬新元增至360萬新元，漲幅約64%，折合約284.7萬美元，並預計自下月15日起生效。

  • 新加坡官方認為，高薪可吸引優秀人才投入公共服務，也能降低貪腐誘因。黃循財強調，這攸關未來是否能持續擁有高素質政治領導。

  • 因為官員薪資遠高於多數民眾收入，去年月薪中位數僅5775新元，部分網友批評缺乏同理心，但也有人認為有助官員在艱困時局中有效治理。

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