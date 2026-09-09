川普「奪島」威脅 歐盟挺丹麥 投資格陵蘭2.3億元

歐盟執委會主席范德賴恩（左）訪問格陵蘭，7日宣布與格陵蘭達成夥伴關係協議，歐盟並將推出總額2億歐元的「全球門戶夥伴關係方案」。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 歐盟宣布對格陵蘭投入2億歐元深化夥伴關係。

歐盟宣布對格陵蘭投入2億歐元深化夥伴關係。 重點二： 資金將用於數位連結、能源、原物料與民生項目。

資金將用於數位連結、能源、原物料與民生項目。 重點三：歐盟強調支持丹麥與格陵蘭主權，回應川普威脅。

歐盟 與格陵蘭 7日宣布進一步深化夥伴關係。歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)訪問格陵蘭首府努克(Nuuk)期間宣布，歐盟將推出總額2億歐元(約2.32億美元)的「全球門戶夥伴關係方案」(Global Gateway Partnership Package)，相關資金將於2026年及2027年投入格陵蘭及與格陵蘭合作的項目。歐盟、格陵蘭及丹麥 同日簽署新的聯合聲明，進一步擴大雙方在經濟、能源、數位連結及其他領域的合作。

綜合媒體報導，范德賴恩6日至7日訪問格陵蘭，並與格陵蘭政府領導人Jens-Frederik Nielsen及丹麥首相梅特・佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)會面。歐盟執委會指出，新方案將在既有合作基礎上擴大雙方關係，重點包括改善格陵蘭的通訊與數位連結、發展潔淨及可持續能源，以及加強關鍵原物料方面的合作。

歐盟官方資料顯示，2億歐元方案並不只涉及能源與礦產，也涵蓋教育、漁業、住房、可持續旅遊，以及支持當地小型企業等項目。歐盟希望藉由投資改善格陵蘭居民日常生活，同時協助當地發展基礎設施及經濟活動。

在通訊方面，歐盟將協助格陵蘭改善網路及衛星連結。相關合作涉及海底電纜及衛星通訊等基礎設施，目的在於提升偏遠地區的通訊能力。能源方面，合作則包括水力發電等項目，以提高能源供應能力及支持潔淨能源發展。

關鍵原物料也是此次合作的重要內容。格陵蘭擁有多種礦產資源，隨著歐洲尋求降低對外部供應鏈的依賴，格陵蘭的礦產開發受到歐盟關注。歐盟將在尊重格陵蘭發展優先事項的前提下，加強關鍵原物料領域的合作。

除了近期2億歐元方案，歐盟也正在規畫下一個多年期財政框架下對格陵蘭的長期資金支持。歐盟執委會目前提議，在2028年至2034年期間向格陵蘭配置約5.3億歐元，較現行資金規模明顯增加。這項金額目前屬於歐盟執委會提出的規畫，並非已完成撥款。

格陵蘭是丹麥王國內的自治領土，並非歐盟成員。歐盟與格陵蘭長期維持合作關係，教育及漁業一直是既有合作領域。此次新方案則進一步把合作延伸至數位基礎設施、能源及關鍵原物料等具有戰略意義的領域。

范德賴恩在努克表示，格陵蘭是歐盟的戰略夥伴及可信賴朋友，歐盟希望在格陵蘭及北極地區維持更積極的參與。她並強調，格陵蘭的未來應由格陵蘭人民及丹麥決定，並重申領土完整、主權及邊界不可侵犯等原則。

此次歐盟加強與格陵蘭的合作，也正值美國對格陵蘭的戰略關注升高之際。美國總統川普(Donald Trump)持續主張美國應取得格陵蘭，並以國家安全及北極戰略等理由說明立場，引發丹麥及格陵蘭方面關注。歐盟此次公布投資方案及聯合聲明，被視為進一步強化與格陵蘭及北極地區合作的重要行動。

歐盟目前也正準備新的北極政策，范德賴恩表示將進一步說明歐盟對北極地區的願景。隨著北極地區戰略重要性提高，歐盟與格陵蘭的合作範圍正由傳統的教育、漁業等領域，逐步擴大至通訊、能源、礦產及基礎設施等項目。

此次宣布的2億歐元方案，以及歐盟執委會提出的2028年至2034年5.3億歐元長期資金規畫，構成歐盟深化格陵蘭合作的兩個重要部分。歐盟表示，相關合作將在格陵蘭及丹麥合作下推進，並以永續發展、經濟韌性及北極地區合作為主要方向。