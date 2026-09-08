魯比歐：秘魯加入川普反販毒聯盟美洲之盾

美國國務卿魯比歐正在訪問南美洲多個由右翼執政的國家。（美聯社）

美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）今天表示，秘魯已成為最新一個加入總統川普 打擊販毒集團聯盟「美洲之盾」（Shield of the Americas）的南美國家。

法新社報導，魯比歐正在訪問南美洲多個由右翼執政的國家，他在當地報紙今天刊出的一篇專欄文章中表示：「秘魯是現今重要的非北大西洋公約組織（NATO）盟友，我們透過將秘魯納入美洲之盾來協調各方努力，以保護我們的半球免受跨國與區域威脅。」

魯比歐預計今天稍晚將抵達哥倫比亞 ，這是他這次拉丁美洲之行的首站，目的在強化親美領導人的地位，並鞏固對此區的影響力。他接著還將訪問厄瓜多與秘魯。

魯比歐的首場會談將是會見哥倫比亞新任強硬派總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella），艾思普雷雅是憑著與美國建立更緊密的關係以及強力打擊犯罪的承諾而當選。

在艾思普雷雅領導下，哥倫比亞也加入「美洲之盾」，這是由川普主導、目的在打擊此區販毒活動的國家聯盟。厄瓜多曾邀請美軍協助打擊組織犯罪幫派，也是這個聯盟的成員。

魯比歐以西班牙文在哥倫比亞「星期週刊」（Semana）與秘魯「商報」（El Comercio）發表一篇文章，主張應選擇美國而非中國，作為首選的貿易與防衛夥伴。

他說：「長久以來，這個半球以外、獲得外國支持的勢力，尤其是來自中國的勢力，帶著掩蓋其掠奪行為的承諾進入我們的區域。」

他指控這些勢力僅帶來「不透明的合約、難以為繼的債務、對勞工的剝削以及環境破壞」，並表示這些行為威脅到拉丁美洲國家的主權。至於這些勢力的身分，他並未點名。

魯比歐指出，相較之下，美國能提供繁榮與安全。