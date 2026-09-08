雷諾瓦博物館被偷的4幅畫「價值900萬歐元」長什麼樣子

法國卡涅濱海雷諾瓦博物館入口，9月8日兩名竊賊闖入並偷走4幅珍貴的雷諾瓦畫作，之後其中兩幅被尋回。（美聯社）

法國南部卡涅濱海（Cagnes-sur-Mer）的雷諾瓦博物館9月8日凌晨遭竊，兩名竊賊闖入後帶走4幅印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）畫作，逃跑時有2幅被棄置在博物館花園並尋回，仍有2幅名畫下落不明。據英國廣播公司（BBC）報導，失竊的兩幅作品每幅估值約900萬歐元，案件也成為近期歐洲一連串藝術品竊案之一，再度引發外界對博物館保全的關注。

當地市長Bryan Masson表示，兩名竊賊在星期二清晨闖入雷諾瓦博物館。監視器畫面顯示，嫌犯先剪開圍欄進入博物館花園，接著切斷固定畫作畫框的結構，迅速取走4幅作品。

博物館警報在凌晨5時48分響起，警方約5分鐘後抵達現場。Masson表示，竊賊聽到警報後隨即逃離。

市長事後告訴記者，嫌犯看起來「裝備齊全」且「掌握充分資訊」，犯案時戴著頭盔、手套並穿著類似戰鬥裝備，還攜帶電動刀具及鋸子。調查人員則在現場發現兩個拉鍊袋，可能屬於涉案嫌犯。

雷諾瓦畫作《科隆納·羅馬諾夫人肖像》（Madame Colonna Romano），9月8日在法國卡涅濱海雷諾瓦博物館遭竊。（路透）

雷諾瓦畫作《井邊少女》（Young Woman at the Well），9月8日在法國卡涅濱海雷諾瓦博物館遭竊。（路透）

竊賊當晚一共帶走4幅雷諾瓦作品，但逃離時將其中兩幅丟在博物館花園，警方之後將畫作尋回，其中一幅更是在數小時後才被發現。

目前仍失蹤的兩幅作品為1910年的「科隆納·羅馬諾夫人肖像」（Portrait of Madame Colonna Romano），以及1886年的「井邊少女」（Jeune fille au puits）。

另外兩幅被尋回的作品，則是1895年的「皮雄夫人肖像」（Portrait of Madame Pichon）與1905年的「閱讀中的可可」（Coco Lisant）。

雷諾瓦畫作《皮雄夫人肖像》（Madame Stephen Pichon），9月8日在法國卡涅濱海雷諾瓦博物館遭竊，之後尋回。（路透）

雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）畫作《閱讀中的Coco》（Coco Reading），9月8日在法國卡涅濱海雷諾瓦博物館遭竊，之後尋回。（路透）

BBC指出，目前失竊的兩幅畫作每幅估值約900萬歐元，約為770萬英鎊、1040萬美元。

Masson在博物館接受媒體採訪時表示：「攻擊雷諾瓦博物館，就是攻擊卡涅濱海的一部分歷史與文化遺產。」

他也強調，雷諾瓦的作品「價值無法估量，你不能就這樣把它賣掉」。

市長同時警告，這起事件不只是地方案件，也應成為法國各地博物館提升安全防護的警訊。他表示，如今博物館正面臨一種針對藝術品的新型態有組織犯罪。