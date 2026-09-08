我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糾纏式維權？4歲童餐廳奔跑碰臀 湖南女控性騷勒脖

比好市多還好買 華人媽逛這家連鎖超市：小包裝更適合小家庭

雷諾瓦博物館被偷的4幅畫「價值900萬歐元」長什麼樣子

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國卡涅濱海雷諾瓦博物館入口，9月8日兩名竊賊闖入並偷走4幅珍貴的雷諾瓦畫作，之...
法國卡涅濱海雷諾瓦博物館入口，9月8日兩名竊賊闖入並偷走4幅珍貴的雷諾瓦畫作，之後其中兩幅被尋回。（美聯社）

法國南部卡涅濱海（Cagnes-sur-Mer）的雷諾瓦博物館9月8日凌晨遭竊，兩名竊賊闖入後帶走4幅印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）畫作，逃跑時有2幅被棄置在博物館花園並尋回，仍有2幅名畫下落不明。據英國廣播公司（BBC）報導，失竊的兩幅作品每幅估值約900萬歐元，案件也成為近期歐洲一連串藝術品竊案之一，再度引發外界對博物館保全的關注。

當地市長Bryan Masson表示，兩名竊賊在星期二清晨闖入雷諾瓦博物館。監視器畫面顯示，嫌犯先剪開圍欄進入博物館花園，接著切斷固定畫作畫框的結構，迅速取走4幅作品。

博物館警報在凌晨5時48分響起，警方約5分鐘後抵達現場。Masson表示，竊賊聽到警報後隨即逃離。

市長事後告訴記者，嫌犯看起來「裝備齊全」且「掌握充分資訊」，犯案時戴著頭盔、手套並穿著類似戰鬥裝備，還攜帶電動刀具及鋸子。調查人員則在現場發現兩個拉鍊袋，可能屬於涉案嫌犯。

雷諾瓦畫作《科隆納·羅馬諾夫人肖像》（Madame Colonna Romano...
雷諾瓦畫作《科隆納·羅馬諾夫人肖像》（Madame Colonna Romano），9月8日在法國卡涅濱海雷諾瓦博物館遭竊。（路透）

雷諾瓦畫作《井邊少女》（Young Woman at the Well），9月8...
雷諾瓦畫作《井邊少女》（Young Woman at the Well），9月8日在法國卡涅濱海雷諾瓦博物館遭竊。（路透）

竊賊當晚一共帶走4幅雷諾瓦作品，但逃離時將其中兩幅丟在博物館花園，警方之後將畫作尋回，其中一幅更是在數小時後才被發現。

目前仍失蹤的兩幅作品為1910年的「科隆納·羅馬諾夫人肖像」（Portrait of Madame Colonna Romano），以及1886年的「井邊少女」（Jeune fille au puits）。

另外兩幅被尋回的作品，則是1895年的「皮雄夫人肖像」（Portrait of Madame Pichon）與1905年的「閱讀中的可可」（Coco Lisant）。

雷諾瓦畫作《皮雄夫人肖像》（Madame Stephen Pichon），9月8...
雷諾瓦畫作《皮雄夫人肖像》（Madame Stephen Pichon），9月8日在法國卡涅濱海雷諾瓦博物館遭竊，之後尋回。（路透）

雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）畫作《閱讀中的Coco》（C...
雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）畫作《閱讀中的Coco》（Coco Reading），9月8日在法國卡涅濱海雷諾瓦博物館遭竊，之後尋回。（路透）

BBC指出，目前失竊的兩幅畫作每幅估值約900萬歐元，約為770萬英鎊、1040萬美元。

Masson在博物館接受媒體採訪時表示：「攻擊雷諾瓦博物館，就是攻擊卡涅濱海的一部分歷史與文化遺產。」

他也強調，雷諾瓦的作品「價值無法估量，你不能就這樣把它賣掉」。

市長同時警告，這起事件不只是地方案件，也應成為法國各地博物館提升安全防護的警訊。他表示，如今博物館正面臨一種針對藝術品的新型態有組織犯罪。

精華 FAQ

  • 兩名竊賊在9月8日凌晨剪開圍欄進入博物館花園，切斷固定畫框的結構後迅速取走4幅雷諾瓦作品。警報在5時48分響起，警方約5分鐘後抵達，但嫌犯已逃離。

  • 仍下落不明的是1910年的《科隆納·羅馬諾夫人肖像》與1886年的《井邊少女》。已尋回的則是1895年的《皮雄夫人肖像》與1905年的《閱讀中的可可》，其中一幅是在數小時後才找到。

  • 失竊作品每幅估值約900萬歐元，市長認為這不只是地方事件，而是針對藝術品的新型態有組織犯罪。他警告各地博物館必須提升保全，避免珍貴文化資產再度遭竊。

上一則

13歲喬治王子進伊頓公學「離家住校」 威廉、凱特陪同報到

下一則

烏克蘭防長：正與盟友洽購約1000枚愛國者飛彈

延伸閱讀

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元
埃及王太后戴過「200克拉鑽石項鍊」被盜 2男持鐵鎚砸碎展示櫃

埃及王太后戴過「200克拉鑽石項鍊」被盜 2男持鐵鎚砸碎展示櫃
草間彌生揮別傳奇的「藝」生 在德國的展覽才落幕

草間彌生揮別傳奇的「藝」生 在德國的展覽才落幕

維也納博物館遭持槍搶劫 200克拉名貴鑽石項鏈失竊

維也納博物館遭持槍搶劫 200克拉名貴鑽石項鏈失竊

熱門新聞

日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

2026-09-04 00:55
黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)

賓士幼貓卡溪邊樹叢狂叫 德州漁夫划船神救援 結局超溫馨

2026-09-04 03:25
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12

超人氣

更多 >
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法

咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法
退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧

退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧
懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？

懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？
川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島

川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島