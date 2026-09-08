控種族清洗 英法加將禁止進口以色列屯墾區商品
英國、法國與加拿大今天表示，將禁止進口以色列在被占領的約旦河西岸所設屯墾區的商品，英國外交大臣更指責以色列對當地巴勒斯坦人遭受的「種族清洗」視而不見。
法新社報導，此舉激怒了以色列，促使以色列立即推出針對英國的反制措施。
這3個西方盟國祭出貿易限制措施，以回應以色列在約旦河西岸的屯墾區政策，以及當地屯民襲擊巴勒斯坦人事件與日俱增的報導。
英國外交大臣米勒班（Ed Miliband）向國會表示：「英國政府認為，在約旦河西岸部分地區，確實存在屯墾區恐怖分子對巴勒斯坦人犯下的種族清洗。」
「以色列政府太常對此視而不見，更糟糕的是，政府成員甚至發表言論並採取行動，支持強迫巴勒斯坦人流離失所。」
倫敦、巴黎、渥太華與另9個歐洲國家發布聯合聲明，表示他們計劃實施或支持對以色列屯墾區的貿易限制。
今天晚些時候，英國首相柏南（Andy Burnham）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在另一份聯合聲明中警告，屯墾行動對解決以巴衝突的兩國方案「構成直接且迫切的威脅」。
稍早，以色列公布其憤怒的回應措施，下令關閉英國駐耶路撒冷領事館，並禁止12名英國人入境，其中包括執政黨工黨的國會議員。
以色列表示，也將驅逐在加薩停火計畫監督中心工作的英國外交官，並禁止英國對巴勒斯坦自治政府部隊提供訓練。
以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）表示：「英國外交大臣今天在國會提出的指控是令人髮指的謊言。」
以色列屯墾區主要出口農產品、葡萄酒、死海化妝品與各種工業產品。根據英國政府的數據，2025年英國與被占領的巴勒斯坦領土之間的貿易額，僅約達3800萬英鎊（約新台幣16億2435萬元）。
愛爾蘭與西班牙已對以色列屯墾區貿易採取限制措施，而法國近幾週來一直推動以色列的最大貿易夥伴歐洲聯盟（EU）採取類似決策，但遭其他成員阻撓。
丹麥、芬蘭、冰島、愛爾蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、西班牙與瑞典的外交部長也簽署今天的聲明，他們批評約旦河西岸出現「前所未見的屯民暴力與屯墾區擴張」。
法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群平台X上表示，法國將終止與以色列屯墾區的貿易。
然而，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）說，美國不會加入新制裁，並指出華府不希望破壞這個被占領領土的穩定。
3國表示，相關限制是為回應以色列在約旦河西岸的屯墾區政策，以及當地屯民對巴勒斯坦人襲擊事件增加的情況，並認為此舉有助施壓以色列改變做法。 米勒班在國會指稱，約旦河西岸部分地區確實存在屯墾區恐怖分子對巴勒斯坦人犯下的種族清洗，並批評以色列政府長期視而不見，甚至支持強迫巴人流離失所。 以色列宣布關閉英國駐耶路撒冷領事館、禁12名英國人入境，並驅逐英國外交官；美國國務卿魯比歐則表示，美國不會加入新制裁，避免破壞當地穩定。
精華 FAQ
3國表示，相關限制是為回應以色列在約旦河西岸的屯墾區政策，以及當地屯民對巴勒斯坦人襲擊事件增加的情況，並認為此舉有助施壓以色列改變做法。
米勒班在國會指稱，約旦河西岸部分地區確實存在屯墾區恐怖分子對巴勒斯坦人犯下的種族清洗，並批評以色列政府長期視而不見，甚至支持強迫巴人流離失所。
以色列宣布關閉英國駐耶路撒冷領事館、禁12名英國人入境，並驅逐英國外交官；美國國務卿魯比歐則表示，美國不會加入新制裁，避免破壞當地穩定。
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