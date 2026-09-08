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羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

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羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

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警員8日在發生竊案的法國濱海卡涅市雷諾瓦博物館門口巡邏。（取材自X@France...
警員8日在發生竊案的法國濱海卡涅市雷諾瓦博物館門口巡邏。（取材自X@France24_fr）

法國南部一座專門紀念印象派畫家雷諾瓦的博物館8日遭兩名竊賊闖入，偷走4件作品，其中1件在逃跑時掉落。

法國濱海卡涅市長馬松表示，「今天早上，兩人闖入雷諾瓦博物館，偷走4件作品」，並在逃跑時棄置其中1幅遭竊畫作。他說，估計遭竊藝術品總值900萬歐元（約1045萬美元）。

雷諾瓦博物館（Musée Renoir）於1960年開幕，館址是這名畫家1919年去世前最後居住的住所。館藏包括雷諾瓦生前使用的物品和家具，如畫架與輪椅，以及他創作的肖像畫、風景畫和裸女畫。

市長馬松表示，警方只花了5分鐘便趕抵現場，「警報在上午5時48分響起。上午5時53分，也就是5分鐘後，我們的市警已抵達現場」。

不到1年前，巴黎羅浮宮曾遭歹徒公然劫走8件藝術品，總價約1億美元。4名嫌犯均已落網，但遭竊藝術品至今仍下落不明。

精華 FAQ

  • 法國南部的雷諾瓦博物館在8日清晨遭2名竊賊闖入，對方迅速偷走4件作品後逃離現場，其中1件在逃跑過程中掉落，顯示犯案時間相當短暫。

  • 法國濱海卡涅市長馬松表示，這批遭竊藝術品的總價值估計約900萬歐元，折合約1045萬美元，屬於相當高價值的文化財物失竊案。

  • 市長指出，警報在上午5時48分響起，到了上午5時53分，也就是5分鐘後，市警就已趕抵現場，顯示警方反應相當迅速，但仍未能阻止竊案發生。

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