我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

Meta、TikTok恐少賺 澳擬立法讓社媒用戶關閉演算法推薦

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲擬立法讓社群媒體用戶可選擇退出演算法推薦，恐直接衝擊Meta、TikTok等...
澳洲擬立法讓社群媒體用戶可選擇退出演算法推薦，恐直接衝擊Meta、TikTok等平台的廣告收入。（美聯社）

澳洲政府周二提出新法案，賦予社群媒體用戶「選擇退出」演算法推薦的權利，用戶將可自行選擇動態消息中的內容。一旦立法通過，將直接衝擊MetaTikTok與Snap等平台，因為這些公司的商業模式高度仰賴個人化推薦，以延長用戶使用時間、增加廣告收入。此舉也可能帶動其他國家跟進。

草案仍在研議階段，重點在於要求平台從產品設計階段就納入安全機制，並向新舊用戶發送通知，讓他們自行選擇是否採用演算法安排的預設動態消息，希望藉此提高用戶自主權，減少沉迷風險與網路傷害。

這是澳洲加強監管科技巨擘的最新動作。澳洲去年底率先禁止未滿16歲青少年使用社群媒體，隨後有多國推動類似限制。

各國監管機關日益關注社群平台的設計是否容易讓人上癮。Meta上月同意支付最高180億美元，與美國各州就社群媒體傷害青少年的訴訟達成和解，承諾限制青少年使用社群媒體的時間，並禁止他們未經父母同意就關閉部分安全設定。歐盟也在調查Meta的產品是否會讓兒童成癮。

政治與監管顧問公司Flint Global駐新加坡合夥人Ewan Lusty指出，執行細節尚不明朗，但澳洲的做法呼應各國強化用戶控制權的趨勢，數位服務也正逐漸提供更細緻的使用體驗控制選項。

精華 FAQ

  • 法案核心是讓社群媒體用戶可選擇退出演算法推薦，自行決定動態消息內容，並在平台通知下選用預設或非個人化的資訊排序方式。

  • 因為這些平台高度依賴個人化推薦來延長停留時間、提高互動並帶動廣告收入；若用戶關閉演算法推薦，流量與變現效率都可能下降。

  • 它反映各國愈來愈重視平台設計是否容易成癮，並強化用戶控制權；同時也呼應澳洲禁16歲以下用社媒、歐盟調查Meta等措施。

Meta TikTok 社群媒體

上一則

極右翼驚歐 德國另類選擇黨邦議會勝選 有望地方執政

下一則

逾4000台灣人受害 南韓醫美平台遭駭 近22萬人私照、療程外洩

延伸閱讀

害青少年社群媒體成癮 Meta同意賠171億

害青少年社群媒體成癮 Meta同意賠171億
半夜不能滑IG了 青少年預設每天限2小時 Meta新規家長才能解除

半夜不能滑IG了 青少年預設每天限2小時 Meta新規家長才能解除
紐西蘭政府提出法案 16歲以下禁用社群媒體

紐西蘭政府提出法案 16歲以下禁用社群媒體
Meta遭控「4H」 勾住兒童再收數據

Meta遭控「4H」 勾住兒童再收數據

熱門新聞

日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

2026-09-04 00:55
黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)

賓士幼貓卡溪邊樹叢狂叫 德州漁夫划船神救援 結局超溫馨

2026-09-04 03:25
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34
川普政府嚴格執行卡車司機必須會說英語，運輸部已關閉違規的110家駕駛學校。（路透）

英文不及格仍發照 逾110家駕校遭關閉⋯今日5件事

2026-09-01 13:20

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌