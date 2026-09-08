美日韓聯合軍演5天 美航母連2年部署中東再缺席

南韓「栗谷李珥號」驅逐艦（右起）、美軍「班福特號」驅逐艦與日本「愛宕號」護衛艦二○二三年在南韓與日本之間的公海舉行聯合演習。這三艘軍艦都將參加七日起展開的美日韓「自由之刃」軍演。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美日韓啟動5天自由之刃軍演，強化聯合作戰與嚇阻北韓能力。

美日韓啟動5天自由之刃軍演，強化聯合作戰與嚇阻北韓能力。 重點二： 美國航母因持續部署中東，連2年缺席此次三國聯合演習。

美國航母因持續部署中東，連2年缺席此次三國聯合演習。 重點三：金正恩稱新驅逐艦納入核反擊體系，北韓海軍戰力持續升級。

南韓 、美國與日本 7日展開5天「自由之刃」軍事演習，但美軍航空母艦連續第二年因部署中東未能參加。「自由之刃」聯合軍演已於濟州島東方及南方公海展開，三國將透過此次軍演，強化海上、空中及網路等作戰與聯合應對能力，同時維持堅實穩定的合作關係，也提升對北韓 核武與飛彈威脅的嚇阻與應對能力，捍衛區域和平與穩定。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部指出，這項演習屬於每年例行的防禦性軍事演練，依據國際法及國際規範執行。

消息人士透露，韓美日三國此次共派遣6艘神盾驅逐艦，以及海上巡邏機、戰鬥機與空中加油機參演。美國海軍第7艦隊也表示，美軍勃克級驅逐艦「班福特號」已抵達釜山，準備參與三國軍演。

「自由之刃」2024年6月首次舉辦，同年11月又辦了一次，今年是第4度實施。

由於美伊戰爭持續進行，消息人士表示，這次自由之刃軍演不會有美國航空母艦參演，是連續第二年缺席，原因都是美軍航艦打擊群正部署於中東。

上月南韓與美國的「乙支自由護盾」演習遭美國總統川普下令規模縮減一半，本次「自由之刃」演練仍照原定時程進行。

菲律賓國防部長鐵歐多洛7日表示，中國可能將近期美韓聯合軍演縮減規模視為強化印太地區影響力的機會，但他說，美國已向菲國保證，對菲國的承諾維持不變。

路透報導，鐵歐多洛在首爾安全對話場邊受訪指出，美菲軍事活動並未減少，且涉及馬尼拉的雙邊及多邊合作持續擴大。

在被問到美韓軍演縮減，北京是否會趁隙而入時，鐵歐多洛說：「當然有這個可能性。中國非常擅長見縫插針。」

然而，鐵歐多洛說，馬尼拉已獲得華府明確保證，「沒有跡象」顯示南韓的變化會影響「美菲共同防禦條約」承諾。

另據北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩6日表示，北韓最新的驅逐艦將納入核反擊體系，並能發動「毀滅性報復打擊」，但報導並未說明這艘軍艦是否會搭載核武。

金正恩在東部港口城市元山舉行的軍艦服役儀式上表示，這艘新艦部署至朝鮮半島東側海域，向北韓的敵對勢力發出明確訊號。金正恩說：「現在是我們在海上與水下行使主權的時候了。」

這艘5000噸級驅逐艦姜健號(Kang Kon)是繼約3個月前在北韓西海岸服役的崔賢號(Choe Hyon)驅逐艦之後，第2艘成軍的同級戰艦。

金正恩表示，北韓海軍核戰力不斷升級，北韓將繼續在重要海域擴充他所稱最強大的戰略資產，以捍衛海洋主權及區域安全。他也說，姜健號將成為北韓國家核反擊體系的一環。

美國、日本和南韓7日按原定計畫展開為期5天的「自由之刃」聯合演習，3國強化海上、空中及網路等作戰與聯合應對能力，同時維持堅實穩定的合作關係，但美軍航空母艦連續第二年因部署中東未能參加。（取材自美國太平洋司令部臉書）