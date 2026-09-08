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全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

巴拿馬缺水衝擊全球貿易運量 每天36艘恐跌至27艘

編譯陳苓／綜合7日電
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受缺水影響，巴拿馬運河的運量，未來幾個月或許會降至每日27艘。（美聯社）
受缺水影響，巴拿馬運河的運量，未來幾個月或許會降至每日27艘。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：巴拿馬運河因缺水，日通行船舶恐從36艘降至27艘。
  • 重點二：氣候變遷使乾旱更頻繁，運河成為全球貿易脆弱環節。
  • 重點三：中東衝突與運河限流疊加，恐進一步推升運費與通膨。

受缺水影響，巴拿馬運河的運量，未來幾個月或許會降至每日27艘。貿易物流原本就因伊朗戰爭飽受壓力，要是巴拿馬運河進一步縮限通行船隻，恐怕會讓全球航運再受打擊。

英國金融時報(FT)報導，7日上任的巴拿馬運河管理局長德瑪羅塔表示，運河的每日船舶通行數量，目前已降到32艘，未來可能會續減至27艘。1997年是該運河歷來最缺水的年度，這是管理局依據當年的降雨模式，做出的「最糟情境預測」。但由於已儲備更多用水，今年的最糟情境仍優於2023年低點的22艘。

德瑪羅塔指出，氣候變遷使得巴拿馬運河，每三年就出現缺水問題。她說：「(氣候變遷)是最重要之事，可以看到旱年的頻率不斷增加」。降雨模式更難預測、也更極端，使得這條運河成為氣候變遷最明顯的受害者之一，該運河連接大西洋與大西洋，運送全球3%以上的貿易量。

全球航運正面臨重大干擾，葉門叛軍青年運動(另譯胡塞武裝)三年前開始攻擊蘇伊士運河的船隻。之後美伊戰爭又限制了荷莫茲海峽交通。衝突四起下，巴拿馬運河今年稍早的用量一度大增，通行費跟著水漲船高。

巴拿馬運河每天平均有36艘船隻通過，今年稍早曾一度多達40艘。然而，缺水迫使管理局在9月中宣布，每日航行船隻降至32艘，以免在今年12月到明年4月中的乾季，需要更激烈下砍通行數量。

伊朗戰爭爆發前，船舶行經巴拿馬運河的標準與大型船閘，1、2月的平均拍賣價約為6.6萬美元，缺水導致價格暴增至25萬美元左右。據Argus Media，隨後拍賣價更飆至47.9萬到125萬美元。航運公司警告，巴拿馬運河與中東的交通瓶頸，對全球貿易體系帶來壓力，並推升通膨。船商BW LPG執行長索倫森表示：「巴拿馬運河是全球大宗商品運輸與貿易模式的變數」。

他說，讓石油與天然氣能從美國運往亞洲，對全球物流鏈日益重要。巴拿馬運河的障礙，導致更多從美國航向亞洲的船舶，需要從南非或南美洲繞遠路。

精華 FAQ

  • 目前巴拿馬運河每日通行量已降到32艘，管理局預估未來幾個月可能再下修至27艘。若乾季降雨不足，限制還可能更嚴，進一步影響全球貨運排程。

  • 管理局長指出，氣候變遷讓降雨模式更難預測且更極端，導致運河約每3年就會出現缺水壓力。這不僅影響船隻通行，也使運河成為氣候風險最明顯的案例之一。

  • 限流會使更多船舶改道南非或南美洲，拉長航程並提高燃料與物流成本。加上中東航道已受衝突干擾，航運市場壓力升高，也可能進一步推升通膨。

巴拿馬運河 氣候變遷 蘇伊士運河

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