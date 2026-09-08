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俄大量黃金改道香港流入中國 前7個月進口近100公噸創高

編譯中心／綜合7日電
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香港貿易數據顯示，今年俄羅斯運往香港的黃金急劇攀升，前7個月從俄羅斯進口的黃金接...
香港貿易數據顯示，今年俄羅斯運往香港的黃金急劇攀升，前7個月從俄羅斯進口的黃金接近100公噸，創下歷史新高；圖為俄羅斯總統普亭。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：俄羅斯黃金因制裁大量改道香港，前7個月進口近100公噸創新高。
  • 重點二：香港憑藉未限制俄金進口，成為俄中黃金交易與結算重要中轉站。
  • 重點三：中國配額限制與中東衝突，進一步推升香港在全球黃金貿易地位。

隨著俄羅斯受西方國家制裁，今年俄羅斯運往香港的黃金急劇攀升，使香港成為黃金的主要交易中心。英國「金融時報」(Financial Times)報導，這項轉變正值各大亞洲樞紐爭奪更多全球黃金貿易控制權之際，過往全球黃金貿易一直以倫敦、紐約與杜拜為中心。

香港貿易數據顯示，今年前7個月從俄羅斯進口的黃金接近100公噸，創下歷史新高，幾乎是2025年同期進口量的3倍。

倫敦證券交易所集團(LSEG)分析師沙哈(Debajit Saha)說：「自俄烏衝突爆發後，倫敦對俄羅斯黃金關閉市場大門，自此俄羅斯黃金生產商日益將出口轉向東方市場。」

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭，美國與英國對俄羅斯黃金實施制裁以來，俄羅斯出口至香港的黃金持續增加，主因香港與中國並未實施這類限制。

在此同時，包括法國和荷蘭在內，全球愈來愈多央行開始將存放在倫敦和紐約的黃金運回國內。

中國是全球最大黃金生產國與消費國，香港也一直將自身定位為重要的黃金交易中心。香港於7月開始試行新的黃金結算系統。

英國地緣政治顧問公司Gatehouse顧問史比瓦克(Vita Spivak)表示，香港在促進俄羅斯黃金流入中國的過程中，體現了「俄中經濟關係下的產物」。在此模式下，莫斯科向北京出售資源，以換取經濟支持。

自2022年初以來，香港各類機構已購買價值約2760億港元(約352億美元)的俄羅斯黃金。

流入香港的大部分黃金最終都會運往中國。過去兩年來，香港占中國黃金總進口量的比重已大幅上升。

倫敦證券交易所集團分析師沙哈表示，由於中國對黃金進口設有配額限制，中國買家經常會在沒有進口限制的香港採購並囤積黃金。

中東衝突正進一步強化香港作為俄羅斯黃金結算中心的角色，部分原因是杜拜的物流運輸受到干擾。

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)資深研究員馬克(Jeremy Mark)表示，香港協助中國與俄國之間黃金貿易，與「強化香港作為具中國特色區域金融中心」的持續性努力方向一致。

他說：「香港數代以來一直是黃金交易中心，而這套『基礎設施』可以為中國所用，發揮優勢。」

精華 FAQ

  • 主要因美英對俄羅斯黃金實施制裁，倫敦市場關閉後，俄方出口轉向東方；香港與中國未採同類限制，使香港成為俄金進入中國的關鍵通道。

  • 香港貿易數據顯示，今年前7個月自俄羅斯進口黃金接近100公噸，創下歷史新高，幾乎是2025年同期進口量的3倍，增幅相當明顯。

  • 香港除了是中國黃金進口的重要中轉地，也在7月試行新的黃金結算系統，加上中國進口配額限制與中東運輸受阻，使其樞紐地位進一步強化。

俄羅斯 香港 杜拜

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