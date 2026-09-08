聯國示警：AI威脅人類生存 僅少數人握有幾乎無限的權力
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聯合國人權事務高級專員圖克7日警告，人工智慧(AI)可能對人類構成「生存威脅」，當前人類正面臨自身權利遭到「陌生、甚至空前」威脅，他要求立即採取行動減少這類風險。
中央社引述法新社報導，圖克(Volker Turk)對聯合國人權理事會(UN Human Rights Council)表示，「我們一再被告知，AI的運算能力不可想像」；但對於這項科技，「卻只有少數人握有幾乎無限的權力」。
他指出，除了有必要考量AI對就業、民主基本原則及環境帶來的人權影響，更值得注意的是，AI若會「逃離測試環境，或勒索開發人員不讓自己被關閉，這樣的AI就過於強大」。
圖克似乎指向7月美國聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI遭披露，其AI代理曾逃離本應受控環境、闖入程式設計師分享AI軟體熱門平台Hugging Face的伺服器。
這起事件震撼科技界，也引發加強AI監管的呼聲再起。包括Anthropic、Meta和其他公司都曾通報在測試其AI代理時發生類似狀況。
圖克表示：「我和業內人士一樣，擔憂先進AI可能對人類帶來生存威脅。我今天在此呼籲，為了AI的安全與保障，應竭盡全力設下堅不可摧的確保措施，以免為時已晚。」
他說，他將在未來幾天致函AI公司，「敦促他們在其掌控範圍內採取步驟，來立即降低風險」。此外，有必要至少讓設有AI及擁有AI供應鏈企業的國家，團結支持各方同意的紅線。
但另一方面，瑞士銀行集團(UBS)將人工智慧(AI)能力視為招募條件，要求初階投資銀行職位的應徵者必須展現相關能力，此舉顯示科技正重塑部分歐洲大型銀行的畢業生招募方式。
英國「金融時報」(Financial Times)報導，知情人士透露，瑞銀規定自明年起，有意加入其全球投資銀行與金融市場部門的畢業生及實習生，必須展現他們如何運用AI「提升成果與效率」。
這項新規使瑞銀成為首批明確要求，初階投資銀行從業人員必須具備AI素養的主要金融機構之一。
此舉凸顯除科技與數據相關工作外，AI技能也逐漸成為銀行業傳統職位的必備條件。銀行業者日益仰賴AI製作過去由初階員工負責的例行工作，例如財務分析、研究報告及準備客戶簡報。
知情人士指出，瑞銀將在畢業生培訓生與實習生的招募面試中加入AI「熟練度」問題，測試應徵者如何運用這項技術。
根據公司文件，西班牙國際銀行(Santander)也在旗下企業和投資銀行的部分畢業生計畫中，明確徵求「進階AI使用者」。
圖克警告，人工智慧可能對人類構成「生存威脅」，且當前人類權利正遭遇陌生、甚至前所未有的衝擊，因此必須立刻採取行動，降低失控與濫用帶來的風險。 他指出，AI不僅牽涉就業、民主原則與環境等人權影響，更有少數人掌握幾乎無限權力的問題；若AI能逃離測試環境或威脅開發者，就代表其能力已超出可安全控制範圍。 瑞銀要求投資銀行畢業生與實習生展現如何運用AI提升成果與效率，並在面試加入AI熟練度問題；桑坦德也徵求進階AI使用者，顯示AI素養正成為傳統金融職位的新門檻。
精華 FAQ
圖克警告，人工智慧可能對人類構成「生存威脅」，且當前人類權利正遭遇陌生、甚至前所未有的衝擊，因此必須立刻採取行動，降低失控與濫用帶來的風險。
他指出，AI不僅牽涉就業、民主原則與環境等人權影響，更有少數人掌握幾乎無限權力的問題；若AI能逃離測試環境或威脅開發者，就代表其能力已超出可安全控制範圍。
瑞銀要求投資銀行畢業生與實習生展現如何運用AI提升成果與效率，並在面試加入AI熟練度問題；桑坦德也徵求進階AI使用者，顯示AI素養正成為傳統金融職位的新門檻。
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