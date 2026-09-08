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日本人持護照率全國不到2成 政府1方法刺激申請

編譯中心／綜合7日電
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文章重點整理：

  • 重點一：日本7月大幅調降護照手續費後，各地申請件數全面上升。
  • 重點二：18歲以上線上辦10年期護照最多便宜7000日圓，降幅明顯。
  • 重點三：日本護照持有率仍不到2成，政府盼藉降價鼓勵出國。

日本今年7月大幅調降護照申請手續費，帶動申請人數明顯增加。日媒調查發現，日本全國47個都道府縣7月的新辦及換發護照申請件數，全面高於去年同期，增幅達1.5至2.2倍，其中新潟縣更暴增2.2倍。不過，日本目前護照持有率仍不到2成。

每日新聞報導，日本自7月1日起大幅調降護照手續費，其中18歲以上民眾線上申請10年期護照，費用由原本的1萬5900日圓降至8900日圓，一口氣便宜7000日圓（約44.8美元）。

降價效果隨即反映在申請件數上。統計顯示，全日本47個都道府縣7月申請量均較去年同期增加，其中新潟縣增幅最大，從去年7月的3015件增加至今年的6619件，達到約2.2倍；鳥取縣約為2.1倍、青森縣則為2.09倍，愛媛、島根及山形等地也接近翻倍。

若以實際申請件數來看，人口最多的東京都以約10萬件居冠，神奈川縣及大阪府則分別約有5萬件。

日本政府希望透過降低費用，提高民眾申辦護照及出國的意願。日本一般護照核發量在1996年達到約623萬本的高峰後長期低迷，2025年僅約349萬本。

值得注意的是，日本人的護照持有率目前不到2成，在主要國家中屬於相當低的水準。相較之下，德國護照持有率約8成、台灣約6成、美國約5成、韓國約4成，日本明顯偏低。

在日圓持續處於低檔、海外旅遊成本增加的背景下，這次護照手續費大幅調降，能否真正扭轉日本人減少出國的趨勢，受到關注。

日本政府相關人士認為，護照持有率偏低可能也反映日本民眾日益「向內看」的傾向，表示「為了日本的未來，希望年輕世代等族群能走向海外，展現日本的存在感」。

精華 FAQ

  • 7月新辦及換發護照申請量在日本47個都道府縣全面增加，較去年同期約成長1.5至2.2倍，顯示降價後立刻帶動民眾申請意願上升。

  • 費用由原本的1萬5900日圓降至8900日圓，一口氣便宜7000日圓，約相當於44.8美元，成為刺激申請增加的主要原因之一。

  • 日本護照持有率目前不到2成，在主要國家中偏低。政府希望透過降低申辦成本，提升民眾持照與出國意願，也鼓勵年輕世代走向海外。

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