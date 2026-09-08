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韓法各砸5.8億美元拚影視產業 李在明提「Kpop獵魔女團」

編譯中心／綜合7日電
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韓國總統李在明（左）7日和法國總統馬克宏出席在法國東南部舉行的峰會，探討電影和動...
韓國總統李在明（左）7日和法國總統馬克宏出席在法國東南部舉行的峰會，探討電影和動態影像產業的未來。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：韓法宣布未來5年各投資5億歐元扶植影視產業。
  • 重點二：李在明推動Lumière Partnership，強化共同投資與製作。
  • 重點三：他以Kpop獵魔女團等案例說明韓流軟實力與AI機會。

南韓總統李在明目前正在法國進行國是訪問，7日與法國總統馬克宏共同宣布，將為電影、影像產業各投資5億歐元(約5.8億美元)，除了活絡各自國家的影視產業外，也進一步推動兩國共同投資、共同製作。

根據青瓦台發布的新聞資料，李在明在出席國際電影、影像高峰會Lumière Summit時宣布，「全球電影影像產業投資合作倡議」正式啟動。這項名為Lumière Partnership的合作，韓國與法國承諾未來5年間在電影、影像產業領域各自投資5億歐元。

李在明表示，電影與影像產業是兼具藝術性與商業性的綜合藝術，也是形塑國家形象、提升軟實力的重要資源，「在韓國，電影作為容易接觸的大眾類型，不僅長期受到韓國國民喜愛，近來也受到全球民眾高度關注」。

李在明提到，像是「Kpop獵魔女團」、「Kingdom」(屍戰朝鮮)，將朝鮮的傳統帽飾、韓國文化介紹給全世界。對此李在明說：「我認為這是具有韓國獨創性的扎實內容，與科技及產業發展相互結合後所取得的重大成果」。

李在明指出，COVID-19後媒體環境、觀眾行為模式大幅改變，加上OTT(Over-the-top)普及後，電影院的觀影次數大幅減少；且人工智慧技術的快速發展，正促使電影、影像的製作及消費方式發生巨大變化，「如果無法妥善因應時代變化，無疑就是危機；但如果主動因應，那就是機會」。

如今不必投入大量人力、龐大成本與時間，就能以較低成本製作各種規模影像作品的時代已經到來。不過李在明也提到，隨之而來的問題也正在出現，像是產業內工作機會減少、著作權與訓練資料等問題，「為了讓人工智慧充分發揮正面作用，仍有堆積如山的課題必須解決」。

李在明提出，如果各國在地電視台與OTT努力共存，製作並發掘創意且多元的內容，「我相信全球電影、影像生態系將變得更加健全且豐富」。他並表示，韓國將在引領製作跨越國界與語言藩籬的在地內容之餘，也善盡責任，使在地與全球共生共存成為第一原則。

精華 FAQ

  • 兩國在國是訪問期間共同宣布，未來5年間各自投入5億歐元，約5.8億美元，用於電影與影像產業，目標是活絡本國市場並促進跨國合作。

  • 這項合作主打全球電影影像產業投資合作，重點包括共同投資、共同製作與產業交流，並希望藉由雙邊資金與資源整合，提升作品量能與國際影響力。

  • 他用這些作品說明韓國內容能結合傳統元素、科技與產業發展，成功向世界輸出韓流軟實力，也凸顯電影與影像是塑造國家形象的重要工具。

馬克宏 南韓 李在明

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