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AI造富卻讓房價失控？南韓年輕人怒了 李在明麻煩大了

編譯季晶晶／即時報導
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南韓總統李在明。（美聯社）
南韓總統李在明。（美聯社）

AI榮景看似為南韓創造龐大財富，卻給總統李在明帶來政治危機。

半導體從業人員荷包滿滿，推高三星電子與SK海力士工廠周邊的房價。李在明上任的第一年，首爾都會區公寓價格就上漲14%，年輕族群買房難度加劇，民怨隨之升溫。

31歲新手媽媽Lee Jung-ha在時尚業工作，目前在首爾郊區租屋。如果想買下現在的住所，價格高達19億韓元（約141萬美元），比兩年前高出30%，部分原因正是AI熱潮對帶來的房市副作用。她後悔表示：「我兩年前結婚時，該咬牙買下去。」

南韓5100萬人口，半數住在首爾都會區，當地房價僅次於香港與蘇黎世，是全球第三貴。市中心每平方公尺的均價過去10年間漲了一倍，達到2萬5545美元。

李在明曾承諾提供民眾負擔得起的住宅，如今卻在抑制房價續漲與避免房市崩跌之間左右為難。房價下跌將激怒數百萬名屋主，持續上漲則勢必加深年輕族群的不滿。

當局去年10月加強房貸限制，削弱年輕人購屋能力；上月則將今年家庭債務成長天花板放寬到大約3%，以協助年輕人購屋；同時宣布在首爾都會區增建逾23萬戶，並維持2030年前興建135萬戶的既有規畫。

然而這些政策未能平息民怨。南韓蓋洛普上周民調顯示，李在明支持率降至40%，20多歲族群只剩25%。明知大學政治學教授Shin Yul表示，房市問題是最大的影響因素之一。

李在明政府曾想提高多屋族與高價宅的持有稅，並取消非自住房的租稅優惠，但這項措施引發強烈反彈，指房東可能漲租，或收回房屋致出租房源減少。政府最終被迫收回部分措施。

精華 FAQ

  • 因半導體業者收入增加，帶動三星與SK海力士周邊住宅需求暴增，推高首爾都會區房價。AI榮景雖創造財富，卻也放大了居住成本與世代不平等。

  • 政府去年10月加強房貸限制，上月又將家庭債務成長天花板放寬到約3%，並宣布在首爾都會區增建逾23萬戶，且維持2030年前興建135萬戶的目標。

  • 因房價持續上漲使年輕人更難買房，若壓低房價又可能傷害屋主利益；加上提高持有稅等措施引發反彈，讓民眾對政府處理房市的能力產生不滿。

南韓 房價 李在明

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