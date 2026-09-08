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經濟落差加深排外 德東人的「邊緣感」助攻極右浪潮

編譯中心／綜合報導
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AfD黨魁韋德爾6日獲勝後釋出善意，她表示AfD「永遠向聯盟夥伴伸出橄欖枝」。(...
AfD黨魁韋德爾6日獲勝後釋出善意，她表示AfD「永遠向聯盟夥伴伸出橄欖枝」。(美聯社)

德國另類選擇黨6日在東部薩克森-安哈特邦選舉大勝，凸顯德東地區已成極右派大本營。專家分析，德東和德西長年經濟落差的失落感、難民和移民帶來相對剝奪感，共同將反移民、親俄的極右勢力推上權力高峰。

兩德統一時，資本主義西德的人均所得、生產力、工資和消費力就已高出共產東德一截。1989年柏林圍牆倒塌，共產東德走入歷史，當時許多東德國營企業關門大吉，引發大規模失業潮與人口外移。東德人雖獲得自由，卻伴隨著一種自我價值被貶低的失落感。

數十年過去，德東平均薪資仍不如德西。德國聯邦統計局資料顯示，1991年德東勞工平均月薪約924歐元，德西則達1987歐元；到了2024年，東部平均月薪已升至3973歐元，西部則達4810歐元，仍高出約兩成。

財富差距比薪資差距更加明顯。德國聯邦銀行2023年的調查顯示，德東家庭平均淨資產約17萬歐元，德西則為36.5萬歐元。

德國政府多年來斥資在東部推動基礎建設、振興經濟，已初見成果。出身德東的聯邦國會議員凱瑟表示，東部地區如今是許多「未來產業」重鎮，許多地區因生活成本與租金較低、托育完善，非常適合年輕家庭定居。

儘管如此，她說，許多德東人心中仍有「居於弱勢、未被重視」的邊緣感。

即便德東外來人口遠比西部少，另類選擇黨反移民立場卻在當地引發強烈共鳴。2024年，德東人口外籍人士比率約7.6%，明顯低於德西的15.7%。

儘管如此，部分德東人認為，當地生活水準還沒有真正追上西部，政府卻拿出大量資源照顧新來的難民。這種相對剝奪感成為極右派宣傳題材，部分民眾因此不滿敘利亞與阿富汗難民，認為這些難民「不勞而獲，享有各種福利」。

此外，德東地區對俄羅斯相對友善的態度，也與歷史有關。東德時期將俄國當成靠山，兩德統一後德國長期進口俄羅斯廉價天然氣，但俄烏戰爭後德國逐步停購俄氣，導致能源價格上漲。部分德東民眾認為，過去與俄國往來具有實際利益，不應因戰爭而完全切斷。另類選擇黨抓住這種情緒，認為制裁俄國、停止進口俄氣推高能源成本，吸引不少對經濟失望的德東選民。

精華 FAQ

  • 主因是長年經濟落差與被忽視感交織。德東薪資和財富仍低於德西，加上部分居民認為政府優先照顧難民，讓反移民、反建制的論述更容易獲得共鳴。

  • 聯邦統計局顯示，2024年德東平均月薪約3973歐元，德西約4810歐元；聯邦銀行2023年調查則顯示，德東家庭平均淨資產約17萬歐元，德西約36.5萬歐元。

  • 因為東德時期長期把俄國視為靠山，統一後又曾依賴俄羅斯廉價天然氣。俄烏戰爭後能源價格上升，部分德東人覺得切斷俄氣損及自身利益，因而更容易接受親俄立場。

德國 移民

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