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西格蒙德喊「一切皆有可能」親切有魅力 引領另類選擇黨大勝

編譯廖振堯／綜合報導
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AfD的邦總理當選人西格蒙德6日晚獲勝後發表演說，聲言「一切從這裡開始」以這次勝...
AfD的邦總理當選人西格蒙德6日晚獲勝後發表演說，聲言「一切從這裡開始」以這次勝利做為進軍全國的起點。(美聯社)

德國東部的薩克森-安哈特邦(Saxony-Anhalt)6日舉行邦議會選舉，極右翼德國另類選擇黨(AfD)取得了壓倒性勝利，以近44%得票率奪得39席，成為自二戰以來首個在地區邦政府取得執政權的極右翼政黨。該黨首席候選人西格蒙德(Ulrich Siegmund)極具魅力、親切友好的形象，或許正是此次勝利的大功臣。

美聯社報導，西格蒙德年輕時曾短暫加入現任總理梅爾茨(Friedrich Merz)領導、中間偏右的基督教民主黨(CDU)，之後便加入了AfD。AfD以親俄、反移民和其他激進立場而聞名，甚至其在薩克森-安哈特邦的地區黨部，是德國情報機構認定的幾個右翼極端組織之一，但西格蒙德一直避免發表極端言論，並塑造平易近人、年輕有活力的形象。

35歲的西格蒙德也經常回顧過去，在競選期間表示選民想要「回到過去那個安全的德國」；他亦迎合了部分選民仍舊懷念東德共產主義時期的情感，投票當天偕妻騎著一台產自東德的西姆森牌(Simson)藍色輕型摩托車出現在投票站，這些都吸引了一些原本可能對AfD不感興趣的選民，在「一切皆有可能」的競選口號下印著西格蒙德頭像的宣傳海報隨處可見，支持者排起長隊只為與西格蒙德合影並交談幾句。

AfD強烈否認極端主義傾向的指控。西格蒙德上個月也表示：「這裡沒有人需要害怕。恰恰相反，薩克森-安哈特邦的每一位正直人士都將受益於AfD領導的政府。」

德國另類選擇黨(AfD)6日選舉中，在德東地區薩克森-安哈特邦，獲得約44%選票...
德國另類選擇黨(AfD)6日選舉中，在德東地區薩克森-安哈特邦，獲得約44%選票，超過執政者基民黨，創下1950年代以來全德各邦地方選舉中最驚人的得票紀錄之一。圖為AfD黨員6日在競選總部高舉候選人西格蒙德的競選手牌，慶祝勝選。(美聯社)

最近的電視辯論中，薩克森-安哈特邦現任總理舒爾策(Sven Schulze)被問到西格蒙德是否是右翼極端分子，舒爾策回答：「就他個人而言，我不想妄下斷言，我也無法判斷，但我知道他身邊都是些什麼人。」並說西格蒙德的圈子裡有「非常極端的人」。

柏林社會科學中心的政治學教授默克爾(Wolfgang Merkel)表示，西格蒙德很討人喜歡、坦誠開放，總是面帶微笑，也避免其他一些AfD人士經常使用的尖銳、挑釁性、意識形態色彩濃厚的語言。「他目前避免了重大衝突，但這並不代表他是溫和派或保守派，他並不是。他是否有執政能力也有待證明。」

精華 FAQ

  • AfD在當地邦議會選舉中拿下近44%得票率、39席，成為二戰以來首個在地區邦政府取得執政權的極右翼政黨，結果相當罕見且震撼。

  • 他刻意塑造親切、坦誠、年輕有活力的形象，避免尖銳極端言論，還搭配懷舊訴求與東德元素，成功吸引原本不一定支持AfD的選民。

  • 批評者認為AfD具親俄、反移民與右翼極端主義色彩，且其地方黨部已被情報機構列為右翼極端組織之一；西格蒙德是否真有執政能力也仍待證明。

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