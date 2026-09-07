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引領德國極右翼黨大勝地方選舉 邦總理候選人西格蒙德是誰？

編譯廖振堯／即時報導
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西格蒙德一直避免發表極端言論，並塑造平易近人、年輕有活力的形象。 (路透)
西格蒙德一直避免發表極端言論，並塑造平易近人、年輕有活力的形象。 (路透)

德國東部的薩克森-安哈特邦(Saxony-Anhalt)6日舉行邦議會選舉，極右翼德國另類選擇黨(AfD)取得了壓倒性勝利，以近44%得票率奪得39席，成為自二戰以來首個在地區邦政府取得執政權的極右翼政黨。該黨首席候選人西格蒙德(Ulrich Siegmund)極具魅力、親切友好的形象，或許正是此次勝利的大功臣。

美聯社報導，西格蒙德年輕時曾短暫加入現任總理梅爾茨(Friedrich Merz)領導、中間偏右的基督教民主黨(CDU)，之後便加入了AfD。AfD以親俄、反移民和其他激進立場而聞名，甚至其在薩克森-安哈特邦的地區黨部，是德國情報機構認定的幾個右翼極端組織之一，但西格蒙德一直避免發表極端言論，並塑造平易近人、年輕有活力的形象。

35歲的西格蒙德也經常回顧過去，在競選期間表示選民想要「回到過去那個安全的德國」；他亦迎合了部分選民仍舊懷念東德共產主義時期的情感，投票當天偕妻騎著一台產自東德的西姆森牌(Simson)藍色輕型摩托車出現在投票站，這些都吸引了一些原本可能對AfD不感興趣的選民，在「一切皆有可能」的競選口號下印著西格蒙德頭像的宣傳海報隨處可見，支持者排起長隊只為與西格蒙德合影並交談幾句。

AfD強烈否認極端主義傾向的指控。西格蒙德上個月也表示：「這裡沒有人需要害怕。恰恰相反，薩克森-安哈特邦的每一位正直人士都將受益於AfD領導的政府。」

最近的電視辯論中，薩克森-安哈特邦現任總理舒爾策(Sven Schulze)被問到西格蒙德是否是右翼極端分子，舒爾策回答：「就他個人而言，我不想妄下斷言，我也無法判斷，但我知道他身邊都是些什麼人。」並說西格蒙德的圈子裡有「非常極端的人」。

柏林社會科學中心的政治學教授默克爾(Wolfgang Merkel)表示，西格蒙德很討人喜歡、坦誠開放，總是面帶微笑，也避免其他一些AfD人士經常使用的尖銳、挑釁性、意識形態色彩濃厚的語言。「他目前避免了重大衝突，但這並不代表他是溫和派或保守派，他並不是。他是否有執政能力也有待證明。」

精華 FAQ

  • AfD在薩克森-安哈特邦邦議會選舉中拿下近44%得票率，贏得39席，成為自二戰以來首個在地區邦政府取得執政權的極右翼政黨。

  • 西格蒙德刻意塑造年輕、友善、易接近的形象，避免激進言論，並透過懷舊訴求與造勢活動吸引原本不一定支持AfD的選民。

  • 外界擔心他身邊有許多極端人士，而AfD本身也被視為親俄、反移民的激進政黨；學者認為他雖暫避衝突，但是否真有執政能力仍待證明。

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