戰爭缺錢 烏向情色產業課稅 俄百噸黃金銷中
俄烏戰爭進入第五年，雙方各自尋找戰時財源。烏克蘭國會擬修法將境內情色產業納入合法課稅，盼籌措採購無人機的資金；俄羅斯則美英等國制裁下，加速將黃金轉銷中國與香港，換取外匯支撐戰時經濟。
華爾街日報5日報導，烏克蘭國會正推動修法，想將情色影視平台OnlyFans的烏克蘭數千名「創作者」與成人內容從業人員，納入合法課稅。支持修法的國會議員估計，每年可增加多達2500萬美元稅收，儘管比起烏克蘭現在一年1200億美元的國防開支只是杯水車薪，但足以買約3萬架無人機，能投入俄烏前線作戰。
烏克蘭目前仍禁止製作、散布與持有情色內容，最高可判處7年有期徒刑。但烏克蘭政府又要情色產業從業人員申報所得稅與繳稅。即一旦這些從業人員不繳稅，就可能因逃漏稅被起訴；乖乖繳稅卻又相當於向當局承認自己從事可能違法的情色內容製作。
推動修法的烏克蘭國會議員、財委會主席熱列茲尼亞克坦言，這其實既荒謬又悲哀。他參與起草的法案7月已在國會一讀通過，正待二讀，希望藉由讓情色產業合法化，替烏克蘭進入第五年的戰時財政另闢新稅收來源。
烏克蘭女子莫西楚在烏西的利維夫市登記商業顧問公司，其實卻設有多間網路直播工作室，供數十名模特兒對主要在美國的客戶直播。這些模特兒一邊直播，一邊還必須以手機注意空襲警報，有時直播到一半就立刻中斷，躲進防空洞。
莫西楚指稱，旗下模特兒每月可賺2000至7000美元，公司也協助繳稅。她自己目前月繳約5000美元的稅款，「要是政府讓這個產業合法化、准許我擴大經營，那稅款甚至可能增加20倍」。
與此同時，英國金融時報6日報導，俄羅斯則透過另一條路徑籌措戰時資金。今年前7個月，香港自俄羅斯進口黃金已近百公噸，創歷史新高，較去年同期成長近三倍，其中大部分最終流入中國。
華府智庫「大西洋理事會」資深研究員馬克提醒，隨著香港經手俄羅斯黃金規模擴大，西方銀行與煉油廠在遵循海外制裁規範時恐面臨更多複雜挑戰。
烏克蘭國會希望透過修法，把情色內容創作者與從業人員納入稅制，估計每年可增加約2500萬美元收入，用來支應戰時財政並採購無人機。 烏克蘭現行法律仍禁止製作、散布與持有情色內容，但政府又要求相關從業者申報與繳稅，導致不繳可能被控逃稅，繳稅又形同承認違法。 在美英等國制裁下，俄羅斯今年前7個月經香港輸入的黃金近百公噸，創歷史新高，且多數最終流入中國，藉此換取外匯與支撐戰時資金。
精華 FAQ
烏克蘭國會希望透過修法，把情色內容創作者與從業人員納入稅制，估計每年可增加約2500萬美元收入，用來支應戰時財政並採購無人機。
烏克蘭現行法律仍禁止製作、散布與持有情色內容，但政府又要求相關從業者申報與繳稅，導致不繳可能被控逃稅，繳稅又形同承認違法。
在美英等國制裁下，俄羅斯今年前7個月經香港輸入的黃金近百公噸，創歷史新高，且多數最終流入中國，藉此換取外匯與支撐戰時資金。
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