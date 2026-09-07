德國極右勢力回潮 出口民調：另類選擇黨地方選舉勝出
根據投票結束後公布的出口民調，極右翼德國另類選擇黨（AfD）可望在薩克森－安哈特邦議會選舉中勝出，有望成為自二次世界大戰以來，首個在德國地區邦政府取得執政權的極右翼政黨，可能進一步推動其反移民、反對援助烏克蘭、促進與俄羅斯良好關係的政治主張。不過，該黨能否單獨執政邦政府目前仍不得而知。
本次選舉的投票率也創下76.5％的歷史新高。路透報導，德國第一電視台的出口民調結果顯示，AfD獲得44.5%選票，總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的保守派僅拿下18.5%；中間偏左社會民主黨（SPD）與提倡環境保護的綠黨（Greens）雙雙跨過進入薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）議會的最低門檻。
AfD共同領導人韋德爾（Alice Weidel）稱許這是賦予AfD明確執政授權的「歷史性」成果。但是目前仍不確定該黨能否成功執政邦政府。
如果AfD無法單獨執政，主流政黨可能展開組成政府的漫長協商過程。他們決心要將遭到負責對內情報的機構認定為右翼極端主義的AfD排除在權力之外。
該黨首席候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）6日上午偕妻騎藍色摩托車前往唐格明德投票站投票。他在投票站外表示：「是別人設下了防火牆。如果沒人願跟我們合作，我們只能自己幹。」德國主流政黨有所謂的「防火牆」政策，拒跟極右或新納粹政黨政治合作。
西格蒙德選前也明確表態，除非取得絕對多數席次，否則拒絕與其他政黨組建聯合政府。
AfD潛在合作夥伴、左翼民粹主義派的莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）也有機會跨過門檻進入議會。
德國經濟研究所警告，薩克森-安哈特邦正面臨人口老化與勞動力短缺，AfD排外政策恐對高度仰賴外籍勞工的當地經濟造成災難性打擊。
外界也擔憂，被德國情報機構列為「右翼極端主義」且立場親俄的AfD，恐將機密情報洩漏給莫斯科。
出口民調顯示AfD拿下44.5%選票，遠高於保守派的18.5%，並有望在薩克森－安哈特邦議會選舉中勝出，成為當地最強勢政黨。 外界擔心AfD會更強力推動反移民、反對援助烏克蘭，以及強化與俄羅斯的良好關係；同時其親俄立場也引發情報外洩與國安疑慮。 德國主流政黨維持不與極右合作的防火牆政策，決心把AfD排除在權力之外；若AfD無法單獨執政，組建邦政府的協商恐將拖得很久。
精華 FAQ
出口民調顯示AfD拿下44.5%選票，遠高於保守派的18.5%，並有望在薩克森－安哈特邦議會選舉中勝出，成為當地最強勢政黨。
外界擔心AfD會更強力推動反移民、反對援助烏克蘭，以及強化與俄羅斯的良好關係；同時其親俄立場也引發情報外洩與國安疑慮。
德國主流政黨維持不與極右合作的防火牆政策，決心把AfD排除在權力之外；若AfD無法單獨執政，組建邦政府的協商恐將拖得很久。
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