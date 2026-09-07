沒雙親金援難買房 首爾年輕人擁抱法拍屋

南韓房價持續飆高，迫使年輕人轉向尋求法拍屋。 （路透）

隨著首爾房價 上漲和房產監管日趨嚴格，許多南韓 年輕人若沒有雙親援助，即使竭盡所能，也買不起首爾的房子，這正促使愈來愈多20至30多歲南韓年輕人轉向法拍屋市場。

韓國時報報導，韓國法院登記情報廣場數據顯示，今年1-7月共20,619名買家登記購買了法拍屋，其中的5,556人（占總數的26.9%）年齡介在19-39歲，比去年同期增長18.3%。

19-29歲買家人數的增長更快，增幅達24.8%，高於所有年齡層平均的17.2%。若拉長時間，這個轉變更明顯，19-39歲買家從2021年的5,759人，增加至去年的8,361人。

這種轉變背後有兩股趨力：公寓價格上漲，及隨之而來的貸款 規範緊縮。GG拍賣公司資深專家李柱賢（音譯）說，「隨著公寓價格持續上漲、貸款規定緊縮，房屋的潛在賣家似乎已轉向法拍，以尋求更實惠的購屋方式」。

根據去年6月公布的放款調整措施，要求得標者須在六個月內入住，使拍賣市場環境轉向滿手現金的買家和自住客。

雖然20與30多歲購屋者手上的現金通常不多，但因符合首購貸款資格，因而擁有優勢。

這種貸款也要求購屋者必須住在所購房屋內。

此外，要求房客先繳高額押金的「傳貰」租房制房源減少，也讓民眾轉向法拍市場尋找自己也能買的房屋。京畿道水原市Master拍賣學院一名主管表示，近來約半數新學生都是20、30多歲，顯示年輕人對拍賣的興趣漸增。

未來幾個月預料將有更多房產進入法拍程序。專家表示，其中包括前總統文在寅時期第一批高額借款買房者所買的公寓。

但法拍屋的供應激增既是機會，也潛藏陷阱，因為房產之所以會被法拍，代表本身有問題，但這些問題未必會在登錄資訊顯現，若買家若未能找出這些問題，可能付出沉重代價。