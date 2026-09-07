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印尼火山爆發波及鄰國 6機場關閉影響2.2萬客

編譯中心／綜合6日電
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喀拉喀托之子火山噴發。（路透）
喀拉喀托之子火山噴發。（路透）

印尼喀拉喀托之子火山4日起持續噴發，包括雅加達蘇卡諾-哈達國際機場在內的6個機場因火山爆發而暫停航班升降，部分學校活動及漁船出海亦暫停。

路透報導，印尼交通部表示，喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）自4日深夜以來持續噴發，蘇卡諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）今天清晨偵測到火山灰。機場6日大部分時間暫停運作，逾300航班（包括58班國際航班）受影響。運輸部稱最少2.2萬乘客受影響，而受影響國際航航線以往來新加坡的航班為主，其他受影響的國際航線包括多哈、雪梨及吉隆坡航線。新加坡航空及馬來西亞航空均取消6日往返雅加達航班。香港機管局5日表示，截至當天下午3時，香港國際機場共有7班來往雅加達的航班取消。

印尼國家災害應變總署（BNPB）表示，火山灰飄散下，已擴散至雅加達部分地區、蘇門答臘島楠榜省（Lampung）以及爪哇島萬丹省（Banten）的日常活動都受到影響。

BNPB並呼籲民眾保持冷靜，「如遇火山灰飄落，建議民眾佩戴口罩及護目鏡、減少戶外活動、遮蓋水源；且火山灰可能導致能見度下降，開車時應提高警覺」。

據當地媒體「羅盤報」（Kompas）報導，昨天有多所學校取消活動，學生與居民因火山灰出現眼睛不適；漁民則因火山噴發暫停出海作業。

BNPB表示，目前沒有迫切的海嘯威脅。

精華 FAQ

  • 火山噴發使包括雅加達蘇卡諾-哈達國際機場在內的6座機場暫停航班升降，逾300班航班受影響，部分國際與國內航線全面延誤或取消。

  • 受影響的國際航線以往返新加坡為主，也波及多哈、雪梨及吉隆坡航線；新加坡航空與馬航取消部分雅加達航班，估計至少有2.2萬名乘客受影響。

  • 火山灰已擴散至雅加達部分地區、楠榜省與萬丹省，造成學校活動取消、居民眼睛不適，漁船也暫停出海；當局同時表示目前沒有迫切海嘯威脅。

新加坡 印尼 新加坡航空

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