尼泊爾洪災家屬等不到 遺體燒草紮人偶送別至親

尼泊爾8月26日發生暴洪與土石流後，罹難者家屬3日以吉祥草製成人偶象徵逝者，按習俗進行第九天祭祀儀式。圖為一名罹難者的妻子在加德滿都帕斯帕提火葬場舉行火葬儀式。（歐新社）

尼泊爾 與中國西藏交界的喜馬拉雅山 區8月26日發生暴洪與土石流。尼國警方表示，截至5日上午8時，死亡人數已達1342人，另有4886人仍然失蹤。一些家庭接受可能永遠無法找回親屬遺體 的事實，選擇以吉祥草（kusha grass）紮成人偶，舉行象徵性火葬。

加德滿都郵報報導，警方表示，遺體在8個地區尋獲，其中以奇旺（Chitwan）最多、達360具，西納瓦爾帕拉西（Nawalparasi West）230具、東納瓦爾帕拉西（Nawalparasi East）222具。其中1030具遺體在採集DNA樣本並完成身分辨識程序後已下葬，包括222名女性、355名男性，以及453具性別尚未確定的遺體。

紐約時報報導，洪災發生9天後，失蹤者親屬奔走各家醫院尋人，等了又等，希望出現奇蹟，或者至少能知道親人的下落。但對許多親人仍然失蹤的家屬而言，認命的情緒也逐漸浮現。

根據尼泊爾印度教儀式，死亡後服喪期為13天，如果未能在第10天之前舉行儀式，就得重新計算。加德滿都河畔寺廟的火葬柴堆持續燃燒，但人們點燃的不是遺體，而是以神聖吉祥草製成的人偶，彷彿要為失蹤的摯愛之人召喚出某種可以觸摸的實體。

寺廟人員表示，過去3天已舉行近300場人偶火葬。

據悉，Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳捐款1000萬美元，協助尼泊爾從毀滅性的洪災中復原。加德滿都郵報說，這筆捐款是8月26日洪災發生以來，尼泊爾從科技公司獲得的最大筆財務援助，也是目前該國復原重建工作所獲得的企業捐款中，金額最大的一筆。

尼泊爾財政部長瓦格勒在X平台感謝黃仁勳的捐助，提到這筆捐款讓「總理災害救濟基金」現在收到的捐款超過100億尼泊爾盧比（6600萬美元）。他說：「希望黃仁勳的善舉，能啟發許多其他個人和機構伸出援手。」