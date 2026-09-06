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首席候選人人氣旺 德另類選擇黨有望首次地方執政

編譯中心／綜合5日電
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德國另類選擇黨候選人西格蒙德5日在薩克森-安哈特邦最後一場競選活動中發表講話。（...
德國另類選擇黨候選人西格蒙德5日在薩克森-安哈特邦最後一場競選活動中發表講話。（歐新社）

德國東部薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）6日舉行邦議會選舉，極右另類選擇黨（AfD）在民調中大幅領先，預計能取得42%選票，有機會奪得過半數席位獨立執政，成為二戰後首個掌控邦級政府的極右黨派，標誌著當地政壇突破數十年來的政治禁忌。

就算另類選擇黨無法在薩克森-安哈特邦單獨於議會過半，但若能取得近半成績並找到友黨一同執政，不僅將重創目前德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的聯合內閣聲望，也能宣告該黨聲勢攀至新境界。

中央社引述法新社報導，幾個月以來另類選擇黨在薩克森-安哈特邦的支持度始終穩居40%以上。在當地領軍全黨的首席候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）年僅35歲且外型挺拔，有他在的造勢現場人氣破表，在TikTok上也擁有大批追蹤者，受歡迎程度堪比搖滾明星。

他的競選政見包括：立即針對非法移民展開「再轉移與驅逐出境」、禁止在公立學校懸掛象徵性別多元的LGBTQ彩虹旗，以及全面停止新興風力發電廠。

由於另類選擇黨立場相對親俄，因此能巧妙挑起部分選民對昔日東德共產時代的情懷，同時也利用自1989年柏林圍牆倒塌數十年來東、西德之間難以弭平的貧富差距與民怨。

西格蒙德誓言將在6日「改寫歷史」，並期望以這個人口僅210萬的小邦作為起點，引領另類選擇黨在2029年贏得全國大選。

精華 FAQ

  • 因為AfD在薩克森-安哈特邦民調大幅領先，若拿下過半席位或組成聯合執政，將成為二戰後首個掌控邦級政府的極右政黨。

  • 35歲的西格蒙德外型亮眼、造勢現場人氣高，在TikTok也有大量追蹤者，被形容如搖滾明星般受歡迎，成功放大AfD聲勢。

  • 他的主張包括立即對非法移民進行再轉移與驅逐、禁止公立學校懸掛LGBTQ彩虹旗，以及全面停止新興風力發電廠。

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