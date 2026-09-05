德國伊薩航太火箭升空 歐洲加速追求太空自主

德國伊薩太空公司（Isar Aerospace）的火箭9月5日從挪威安島（Andøya）基地發射升空。（路透）

德國新創公司伊薩航太（Isar Aerospace）今天在挪威北極圈內的基地，成功將旗下首枚火箭送入太空，讓歐洲朝自主從境內發射衛星的目標更進一步。

綜合法新社和路透社報導，伊薩航太表示，旗下長28公尺、採兩節設計的「光譜號」（Spectrum）火箭，於格林威治時間5日2000時過後不久，從挪威第10大島安島（Andoya）太空港升空。

伊薩航太隨後在社群平台X宣布：「我們進入軌道了！這剛創下歐洲歷史：這是有史以來首次由民間企業開發的火箭從歐洲大陸進入軌道。」

位在巴伐利亞邦的伊薩航太公司表示，今天這次發射既是光譜號的鑑定任務，也是這枚火箭首次攜帶酬載物升空。

德國聯邦研究、科技與太空部（BMFTR）在X發文指出：「德國有了太空飛行能力。」貼文並稱這是「彰顯我國創新實力與技術專業的里程碑」。

挪威貿易工業部長麥爾賽斯（Cecilie Myrseth）表示，這項盛事是歐洲發射產業的重要突破，讓歐洲大陸更順利地進入太空。「我們現在能夠從安島發射衛星，這強化了挪威及歐洲在當前動盪時局下的安全保障。」

擺脫對美依賴 歐洲複製SpaceX模式

這是伊薩航太第2次發射火箭，前一次為18個月前，首次火箭於同一基地起飛不久後墜海爆炸，所幸無人傷亡。

儘管如此，伊薩航太仍將2025年3月的那次發射視為成功，因為它為研發團隊收集了大量的數據。

待量產後，光譜號將負責把民用與軍用衛星送入低地球軌道。

光譜號火箭載重約1公噸。伊薩航太表示，旗下位在慕尼黑（Munich）附近的工廠每年可生產逾30具同型火箭。

儘管法國阿利安太空公司（Arianespace）長期在南美洲的法屬圭亞那發射衛星，但歐洲目前寄望伊薩航太與其他企業相互競爭，效法美國馬斯克（Elon Musk）旗下「太空探索科技公司」（SpaceX）的商業模式，降低衛星發射成本。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今年3月與挪威總理一同參訪安島設施時表示：「我們需要產能，我們需要自主權。」他說：「太長一段時間以來，我們都依賴其他國家或系統來滿足發射需求。」

梅爾茨今年6月在柏林（Berlin）國際航空展上說：「太空不僅關乎我們的安全，也正日益成為我們經濟領域中極為重要的一環。」

伊薩航太此時發射火箭，正值歐洲加速降低對美依賴。美國總統川普（Donald Trump）大幅動搖歐洲對北大西洋公約組織（NATO）的信任，也讓歐洲更加關注太空發射等關鍵能力的自主性。

德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）已宣布，德國將於2030年前投入350億歐元（逾400億美元），強化太空實力。