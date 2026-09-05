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日本防衛省擬開發AI衛星 盼縮短分析時間提升反擊能力

中央社／東京5日綜合外電報導
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圖為日本防衛省。（路透）
圖為日本防衛省。（路透）

日本防衛省將開發搭載AI的衛星，透過在太空分析多枚衛星取得的資訊，可以在短時間內傳回地面，有助於迅速判斷是否發射飛彈，藉此提升長程飛彈運用能力及反擊能力。

「日本經濟新聞」報導，防衛省預計與日本國內企業合作，在2027至2029年間製造衛星實驗機，並在地面先檢驗性能；2030年以後發射升空，測試其功能。人工智慧（AI）則預計採用日本國產技術。

防衛省開發的衛星將不具備監視功能，專門負責資訊處理。衛星會彙整其他衛星取得的資訊，再利用AI進行分析，以判斷敵方位置，也能預測逼近離島的軍艦等移動目標在數分鐘後的位置。

地面指揮部將根據衛星傳送的分析結果，決定是否發射長程飛彈。由於資訊可在太空中處理，預計可縮短資料傳輸所需時間。飛彈發射後，衛星也會持續將資訊傳送給飛彈，引導飛彈飛向目標，提高攻擊精準度。

日本自衛隊將能從敵方射程以外攻擊敵方據點的長程「距外飛彈」（standoff missile）定位為嚇阻力的核心。這項計畫目的是透過讓對手認知到「攻擊日本反而會遭受損害」，以阻止對方發動攻擊。日本目前正依據現行防衛力整備計畫推動開發與部署相關飛彈。

日本陸上自衛隊已從今年3月起在熊本縣開始運用可攻擊敵方軍艦的「25式地對艦誘導彈」。此外，為擊退登上離島的敵軍部隊，也在靜岡縣部署了「25式高速滑空彈」。海上自衛隊與航空自衛隊也將在2027年度建立由護衛艦及戰鬥機發射國產長程飛彈的作戰能力。

而要以飛彈進行防衛，提升命中精準度不可或缺。尤其射程達數百至上千公里的飛彈，必須持續掌握敵方位置。若無法精準飛向目標，反擊能力的效果將大幅降低。

日本目前也透過連結多枚衛星的「衛星星座」（Satellite constellation），從太空蒐集資訊。取得的影像資訊會在地面進行分析，再決定攻擊目標及發射時機。

現行作法由太空負責監視、地面負責分析，但大量資料需要傳送至地面，因此相對耗費時間。

防衛省已將製造AI衛星試作機的費用列入2027年度預算概算申請，並以不揭露金額的形式編列。

這項計畫的背景是，自民黨為推動政府修訂安保3項文件所提出的建議，同時指出提升決策速度的重要性，並強調「運用AI提升情報蒐集與分析能力」是當務之急。

像這種在衛星上直接分析資訊的技術，美國企業已經投入開發，並已有參與美國太空軍實驗計畫。

中國也正推動將搭載AI的衛星用於軍事用途，已發射10多枚可在太空進行資料處理的衛星，形成「三體計算星座」(Three-Body Computing Constellation) 。

精華 FAQ

  • 主要是想把多枚衛星蒐集到的資訊直接在太空中分析，縮短傳回地面的時間，讓指揮部更快判斷是否發射飛彈，進而提升反擊能力與作戰精準度。

  • 防衛省預計先與日本國內企業合作，在2027至2029年間製造衛星實驗機並於地面測試，之後在2030年以後發射升空，進一步驗證實際功能。

  • 衛星會彙整其他衛星取得的資料並用AI分析敵方位置，還能預測軍艦等移動目標數分鐘後的位置；飛彈發射後也可持續接收資訊，引導命中目標。

日本

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