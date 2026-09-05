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規範致命自主武器邁出重要一步 聯合國就文本達成共識

中央社／日內瓦5日綜合外電報導
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128個聯合國成員國今天就一份定義「致命自主武器系統」（LAWS）的文本達成共識，朝著討論制定規範這類武器的國際條約邁出重要一步。

法新社報導，這份文本目前尚未公開，但關注協商進展的倡議團體已批評主要國家在相關議題上行動遲緩；批評人士稱LAWS為「殺手機器人」。

荷蘭外交部長柏倫琛（Tom Berendsen）今天宣布，有128個國家達成協議。荷蘭負責主持相關磋商。

目前已有國家正研發及使用能在無人介入下，自主選擇目標並進行打擊的武器。

然而，紅十字國際委員會（ICRC）透過聲明警告：「不加以約束自主武器系統的研發及使用，將帶來嚴峻的法律、道德及人道挑戰。」

紅十字國際委員會與多個倡議團體均呼籲，各國應制定具法律約束力的國際規範，限制並規範這類武器的使用。

制止殺手機器人運動（Campaign to Stop Killer Robots）執行長范羅伊恩（Nicole van Rooijen）指控美國、俄羅斯及其盟友試圖削弱這份共識文本。

日內瓦慈善團體Lex International也批評部分國家的立場，並稱美國、俄羅斯、印度和以色列是相關談判的主要反對者。

聯合國成員國將於11月舉行的「特定傳統武器公約」（CCW）會議上決定，是否推動制定規範這類武器的國際條約。

精華 FAQ

  • 128個成員國已就「致命自主武器系統」的定義文本取得共識，這是推動後續討論國際規範的重要基礎，但文本尚未公開，仍待進一步協商。

  • 紅十字國際委員會指出，若不加以約束，自主武器研發與使用將帶來嚴峻的法律、道德及人道挑戰；多個倡議團體也要求制定具法律約束力的國際規範。

  • 聯合國成員國預計在11月舉行的「特定傳統武器公約」會議上，決定是否進一步推動制定規範這類武器的國際條約，相關國家分歧仍是關鍵變數。

俄羅斯 聯合國

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