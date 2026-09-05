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尼泊爾洪災9天後「隧道奇蹟救出2人」軍警搜遍卻再無發現

編譯周辰陽／即時報導
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尼泊爾8月26日發生暴洪與土石流後，陸軍搜救隊4日在特里蘇里3A水力發電廠隧道內...
尼泊爾8月26日發生暴洪與土石流後，陸軍搜救隊4日在特里蘇里3A水力發電廠隧道內搜索。(路透)

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區8月26日發生暴洪與土石流時，特里蘇里3A水力發電廠有數十人在地下廠房工作，當時42人下落不明。維安人員4日表示，除了救出2名生還者及發現另1人遺體外，沒有在隧道內找到其他人。

加德滿都郵報報導，武裝警察部隊（APF）成員馬哈特（Ambar Mahat）表示，倒塌結構搜救（CSSR）單位7人小組進入隧道搜尋生還者，陸軍也加入搜索，並已搜遍所有區域。「除了救出的2名生還者外，我們發現另1人的遺體。」

馬哈特表示，水電廠各區域都被泥土掩埋，一些地方更堆滿岩石，水壓也導致隧道上方的結構板坍塌。搜救人員在裡面爬行15至20分鐘，所到之處都是泥土和淤泥。2名生還者是在發電廠房建築旁獲救，「我們沒有聽到其他聲音」。

APF發言人卡爾基（Netra Bahadur Karki）證實，搜救隊已抵達隧道最深處，「據我們了解，只剩下一個樓層，遺體就是在那裡被發現，除此之外沒有其他發現」。

目前正在加德滿都的陸軍醫院接受治療的生還者薩哈（Sanjay Sah）表示，其他人撤離時，他人在發電廠房內，無法逃出。上特里蘇里水力發電站負責人奧賈（Aabhash Ojha）表示，軍警未能找到其他人後，他已要求停止搜索。他說：「我們已建議與工作人員再次返回，檢查可能的地點，之後再決定下一步。」

精華 FAQ

  • 事發於8月26日，尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區遭暴洪與土石流侵襲，特里蘇里3A水力發電廠當時有42人下落不明，成為此次搜救的主要焦點。

  • 武裝警察部隊與陸軍進入隧道及地下廠房搜索後，確認已救出2名生還者，並發現1具遺體；其餘區域雖已搜遍，但沒有再找到其他人。

  • 現場多處被泥土、淤泥與岩石掩埋，且水壓造成隧道上方結構板坍塌，搜救人員只能爬行前進，搜索難度極高，因此負責人已建議先停止搜尋，再與工作人員返回檢查可能地點。

喜馬拉雅山 尼泊爾

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