川普：普澤仇恨很深 俄烏戰遲未結束是兩人性格問題

澤倫斯基。(路透)

俄烏戰爭遲遲未能結束，美國總統川普 4日表示，這是俄羅斯總統普亭 和烏克蘭總統澤倫斯基 的性格問題，兩人之間仇恨很深，成為阻礙，但這場衝突必須解決，因此他將派出談判代表，看看是否能達成些什麼，而且「我們很有可能做到」。

一位美國官員稍早向CNN表示，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）和女婿庫許納（Jared Kushner）計畫未來幾天內將造訪俄國首都莫斯科及烏克蘭首都基輔，試圖推動俄烏衝突的外交解決方案。

川普在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪時表示，他們會帶著終結這場戰爭的提案。川普還說，「俄烏之間是性格問題」，澤倫斯基和普亭之間的仇恨非常深，這成了阻礙，但這場衝突必須解決。

因此，川普表示，他派出魏科夫和庫許納兩位談判代表，「看看能否達成些什麼」，而且「我們很有可能會做到」。

外電先前報導，普亭3日表示，有機會達成結束烏克蘭戰爭的協議；澤倫斯基則說，試圖促成協議的美國談判代表，很快就會訪問莫斯科及基輔。

此外，澤倫斯基表示，一架俄羅斯無人機4日擊中烏克蘭安全局（SBU）位於基輔的總部，並指控莫斯科直接瞄準國安局局長辦公室。

澤倫斯基表示，他已指示國安局作出「適當且實質回應」；烏克蘭外交部長西比哈則稱此舉是「重大升級」。

近幾個月來，俄羅斯與烏克蘭都加大了遠程攻擊力度。

澤倫斯基在Telegram發文說：「一架俄羅斯無人機擊中位於基輔的國安局中央大樓，這棟建築就在聖索菲亞主教座堂（St. Sophia Cathedral）對面。這架無人機直接瞄準大樓內國安局局長辦公室。」

這是2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，這個強大的安全機構總部首次遭到攻擊。一名烏克蘭高階官員匿名告訴法新社，國安局代理局長波克拉德（Oleksandr Poklad）當時不在大樓內。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，至少有12人受傷，但沒有說明傷者是否位於國安局大樓內。

烏克蘭國安局聲明指出，波克拉德沒有受傷，並稱這棟建築「一定會修復」。

這起攻擊發生在魏科夫和庫許納預計前往莫斯科及基輔之前。兩人是美國總統川普為結束俄烏戰爭任命的談判代表。兩人過去曾多次前往莫斯科，但尚未訪問基輔。

川普總統。（歐新社）

普亭。(美聯社)