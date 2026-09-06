「林肯號」布滿鏽跡抵泰休整 專家：不理像傳染病擴散

林肯號2日抵達泰國靠港休整5天，艦上官兵站在船舷觀看入港風景，從艦體從艦艏到艦艉布滿鏽跡，引發外界高度關注。（路透）

美國海軍「林肯 號」航空母艦自去年11月離開母港聖地牙哥 後，在海上連續執行任務達286天，於2日抵達泰國東部林查班港，預計停留5天休整。林肯號在中東參與數月針對伊朗 的作戰與封鎖行動後，艦體從艦艏到艦艉布滿鏽跡，引發外界高度關注。

CNN報導，曾三度在尼米茲級航空母艦服役的前美軍艦長舒斯特表示，軍艦連續在海上執行任務超過60天，水線附近出現鏽蝕屬常見現象，且無法在作戰或海況顛簸時處理。他指出，若要徹底清除林肯號的所有鏽蝕，大約需要30天的保養期。

舒斯特補充，本次靠港僅能處理最高優先事項，將修復承受海浪衝擊最大、最易受海水腐蝕的艦艏與船體前段。由於鏽蝕會削弱鋼鐵結構並如傳染病般擴散，必須盡早控制。報導也提到，前海軍部長費蘭先前透露，美國總統川普曾多次在半夜致電要求解決軍艦鏽蝕並加快維修。

此前據多家媒體報導，林肯號在長期部署期間生活條件惡化，出現管線破損、食物短缺，以及官兵心理健康不佳與企圖輕生等問題，引發外界對川普對伊朗政策的批評。林肯號艦長坦言新鮮蔬果供應確實不足，但表示相關報導大多有所誇大。

化名亞當的船員表示，生活水準下滑主要是因為「史詩怒火行動」期間的作戰狀態所致，而非部署時間破紀錄。

美國海軍「林肯號」2日抵達泰國東部林查班港，船員在海上部署286天後，終於有機會上岸休息。（路透）

另據法新社報導，泰國警方4日表示，3日凌晨在芭達雅夜生活鬧區步行街附近，有2名喝醉的林肯號水兵發生「小規模扭打」並發出噪音。兩名水兵未違反泰國法律且未面臨控訴，已被美國海軍帶回艦上。

林肯號的到訪為泰國帶來顯著經濟效益。若以每名水兵每日消費100至150美元計算，本次林肯號靠港可望為當地注入約1億泰銖（約300萬美元）的經濟收益。目前林肯號在中東的任務已由華盛頓號航艦接手。