阿根廷再爭福島主權 英嗆「群島是我們的 住民選當英國人」

阿根廷總統米雷伊3日重申對馬維納斯群島（英國稱為福克蘭群島）的主權，並揚言制裁未經根廷准許，就在群島周邊開採天然資源的外國企業。（路透）

阿根廷 總統米雷伊（Javier Milei）3日攜全體內閣官員向全國民眾發表電視談話，重申阿根廷對馬維納斯群島（英國稱為福克蘭群島）的主權，並揚言制裁未經阿根廷政府同意，即在群島周邊開採石油等天然資源的外國企業。

對此，英國外交大臣米勒班（Ed Miliband）4日表示，英國對福克蘭群島的立場「堅定不移」。福克蘭群島「屬於英國，且將繼續如此，因為這是當地民眾壓倒性的立場」。

米勒班指出，群島住民的自決權「至高無上，且根植於國際法」，英國政府將「堅決捍衛這項（自決）權利」。

英國國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）也重申英國官方立場，指出福克蘭群島之所以屬於英國，正是因為群島住民「選擇成為英國人」。英國政府對福克蘭群島的承諾「絕不動搖」。

將在明年10月面臨總統大選考驗、爭取連任，民調卻因為經濟施政表現欠佳、官員貪腐等問題而陷入低迷的米雷伊，自今年夏季世界盃足球賽以來，持續針對福克蘭群島主權爭議升高外交動作與政治語言。

福克蘭群島目前是英屬海外領土。2013年，居民多為英國背景的福克蘭群島舉行公投，在投票率超過9成的情況下，高達99.8%票數支持福克蘭群島維持作為英國海外領土的現有政治地位，但阿根廷至今未放棄對群島的主權主張。

相較於米雷伊過往與福克蘭群島有關的發言和行動，3日特別引發國際關注的新發展是，他預告數項行政命令，包括將頒布緊急命令，以擴大阿根廷國防支出，並將優先強化福克蘭群島周邊的海軍基地建設。相關措施在厲行「撙節」的米雷伊政府堪稱異數。

此外，米雷伊預告將加速運用法規，對在福克蘭群島周邊鑽探開採石油等天然資源、以及提供運輸物流等相關服務的企業實施制裁。

福克蘭群島。 （美聯社）