嗆刺殺總統法院發逮捕令 菲副總統政治生涯恐中斷
菲律賓法院4日對副總統薩拉．杜特蒂涉嫌恐嚇刺殺總統馬可仕發出逮捕令。菲律賓前總統杜特蒂長女薩拉的律師團表明，她將窮盡法律救濟途徑。
菲律賓總統一任六年、不得連任。馬、薩在2022年5月舉行的總統大選聯手，均以壓倒性票數當選。根據菲律賓民調機構「OCTA研究」8月12日發布的調查結果，若薩拉和馬可仕胞姊、菲律賓參議員艾米．馬可仕搭檔參選正副總統，可獲42%受訪者支持。艾米雖是馬可仕姊姊，但也是薩拉密友；若菲東的那牙市市長羅貝多與參議員杜爾弗搭檔，則可獲45%支持。
薩拉2月宣布，將角逐預定後年5月舉行的總統大選。她8月被控三項「重大脅迫罪」出於她前年11月22日深夜在1場視訊記者會聲稱，若自己先遭殺害，她已僱殺手暗殺馬可仕夫妻與時任菲律賓眾議院議長、馬可仕表弟羅慕德斯。
上述涉嫌暗殺的威脅，是菲律賓參議院對她進行彈劾審判的核心關鍵，這是菲律賓史上首次對現任副總統進行彈劾審判；若被判有罪，她將被免職且終身不得參政。
菲律賓刑法規定，重大脅迫罪一旦有罪定讞，最高可判處6個月有期徒刑。菲律賓司法部發言人馬蒂內茲4日證實，大馬尼拉地區奎松市的地方法院已對薩拉核發逮捕令，且該法院已駁回暫緩執行該逮捕令的聲請。
她因涉嫌在視訊記者會中發出刺殺威脅，涉及對總統馬可仕夫妻與眾議院議長羅慕德斯的恐嚇，遭大馬尼拉地區奎松市地方法院核發逮捕令。 她同時面臨參議院彈劾審判與刑事指控；若彈劾被判有罪，將被免職並終身不得參政，若重大脅迫罪定讞也可能面臨6個月刑期。 其律師團表示，薩拉會窮盡所有法律救濟途徑；司法部也證實法院已駁回暫緩執行逮捕令的聲請，顯示她短期內法律處境不利。
精華 FAQ
她因涉嫌在視訊記者會中發出刺殺威脅，涉及對總統馬可仕夫妻與眾議院議長羅慕德斯的恐嚇，遭大馬尼拉地區奎松市地方法院核發逮捕令。
她同時面臨參議院彈劾審判與刑事指控；若彈劾被判有罪，將被免職並終身不得參政，若重大脅迫罪定讞也可能面臨6個月刑期。
其律師團表示，薩拉會窮盡所有法律救濟途徑；司法部也證實法院已駁回暫緩執行逮捕令的聲請，顯示她短期內法律處境不利。
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