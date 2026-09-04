加拿大新版20元紙鈔 英王查理肖像亮相、採直式設計

加拿大央行總裁麥克勒姆（左）3日共同揭曉印有英王查理肖像的新版20加元鈔票。（美聯社）

加拿大 3日公布新版20加元紙鈔，正面印有英國國王查理三世 肖像，成為加拿大70多年來首位登上鈔票的新君主。新版鈔票採直式聚合物設計，背面則呈現法國維米嶺紀念碑，紀念加拿大在第一次世界大戰中的歷史角色，預計2027年初正式進入市場流通。

加拿大央行 3日在渥太華舉行新版20加元紙鈔揭幕活動。加拿大央行總裁麥克勒姆（Tiff Macklem）形容，這是「非常特別的一天」。

新版20加元紙鈔的一大特色是採用直式設計，背面印有位於法國的維米嶺紀念碑（Vimy Ridge Memorial），以紀念加拿大在第一次世界大戰中的貢獻。

查理三世於2022年英國女王伊麗莎白二世逝世後繼位。加拿大也因此成為英國以外，首個在查理三世登基後將其肖像印上鈔票的英聯邦國家。

加拿大央行表示，新版紙鈔上還有以花卉與樹葉構成的圖案，設計靈感來自查理三世「一生致力於環境保護」。部分鈔票元素則是在原住民族諮詢委員會的建議與討論下選定。

自由黨國會議員、加拿大國稅局國務秘書朗恩（Wayne Long）在揭幕儀式上表示，紙鈔上的各種象徵「有力地提醒我們，作為一個國家，我們是誰，以及我們所重視的是什麼」。

新版20加元鈔票也是加拿大發行的第2款直式紙鈔。加拿大首張直式鈔票是印有黑人民權倡議人士維奧拉．德斯蒙德（Viola Desmond）肖像的10加元紙鈔，其設計曾獲國際紙鈔協會評選為2018年全球最佳紙鈔。

加拿大央行表示，新版20加元鈔票將於2027年初正式進入流通。

紐西蘭與澳洲等英聯邦國家目前已在硬幣上使用查理三世肖像，但澳洲已表示，不會在新版紙鈔上印製查理三世肖像，而是計畫推出新版5澳元紙鈔，以原住民族的「文化與歷史」為主題，取代現行印有伊麗莎白二世肖像的設計。

民調顯示，不少加拿大民眾認為，加拿大應結束與英國君主制的正式關係，尤其在法語人口較多的魁北克省，相關聲音更為明顯。

不過，隨著加美關係近來緊張，包括持續進行的美加貿易戰，以及美國總統川普曾發表讓加拿大成為美國「第51州」的言論，加拿大君主制的支持度有所回升。